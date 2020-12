L’acteur est en pourparlers pour jouer le rôle de Roland dans le film basé sur le jeu vidéo Gearbox.

Dernièrement, il existe de nombreuses adaptations cinématographiques basées sur le monde des jeux vidéo sur lesquelles nous apprenons des détails. Maintenant, c’est au tour de Borderlands. Nous savons depuis un certain temps que le jeu de Boîte de vitesses va frapper le grand écran. Et ces derniers jours, on parle de l’incorporation plus que possible de l’acteur Kevin Hart pour incarner le personnage de Roland, issu du monde bizarre du travail de 2K.

Cate Blanchett est l’actrice principale déjà confirmée pour BorderlandsNous connaissons Kevin Hart grâce à ses rôles dans des films comme Infiltrés à Miami ou Jumanji, parmi beaucoup d’autres. Comme ils le disent sur le portail Illuminerdi, ceux qui ont généralement frappé la cible dans leurs informations sur, par exemple, les films Marvel, indiquent que l’acteur est en pourparlers pour assumer le rôle susmentionné de Roland, dont le rôle est répertorié comme celui d’un ancien combattant qui opère désormais en tant que soldat.

S’il est confirmé, cela montre que Lionsgate Je parierais beaucoup sur la production. Pour l’instant, on sait que Cate Blanchett sera la star principale du film et qu’il sera également en vedette Craig Mazin (Tchernobyl) en tant que scénariste et avec Eli Roth (Auberge) à l’adresse.

La saga a plusieurs tranches et Borderlands 3 a été publié l’année dernière, avec une adaptation récente à la consoles de nouvelle génération. Nous avons récemment entendu parler d’un autre film de jeu vidéo, confirmant le rôle d’Oscar Isaac en tant que Solid Snake dans le film basé sur Metal Gear.

