Cette année, toutes les régions du monde ont été largement touchées par la pandémie et l’une des principales conséquences a été la recommandation de ne pas quitter la maison. Pour cette raison, les gens ont dû chercher des moyens de se divertir pendant la quarantaine. Beaucoup ont trouvé une bonne option pour passer du temps sur les plateformes de streaming vidéo. Netflix était sans aucun doute le plus important, car il a une large portée et propose un grand nombre de genres à bas prix. L’une des catégories les plus vues était l’anime et dans les productions, un film Pokémon se démarquait.

À travers Variety, Monika Shergill, vice-présidente du contenu de Netflix Inde, a partagé des statistiques intéressantes de la plate-forme en ce qui concerne le contenu que la population asiatique a consommé en 2020.

Quelque chose de surprenant que la directive mentionnée est que Netflix a eu une performance exceptionnelle cette année dans la région asiatique, car l’audience d’anime sur la plate-forme était double par rapport à l’année précédente. Selon les informations, 80% des abonnés en Inde ont regardé un film chaque semaine en moyenne.

Un film Pokémon était la bande d’anime la plus regardée

Parmi les statistiques fournies par Shergill, c’est que la production d’anime la plus regardée sur Netflix Inde en 2020 était le dernier film Pokémon, Pokémon: Mewtwo Strikes Back: Evolution, le premier film de la franchise entièrement produit en CGI (images générées par ordinateur) et qui est entré en service cette année Au cas où vous ne le sauriez pas, ce film est une sorte de remake du premier long métrage de la série, qui a fait ses débuts à la fin du dernier millénaire.

L’anime était également le plus populaire en Malaisie et à Singapour. Compte tenu de la taille de ces régions et du fait que l’Inde était la région qui a consommé le plus de films au monde, Pokémon: Mewtwo Strikes Back: Evolution était sûrement l’un des films les plus regardés au monde. Le Japon, pour sa part, a favorisé l’anime Japan Sinks 2020; Thaïlande, au château en mouvement de Howl; Philippines, à Weathering with You; Hong Kong et l’Indonésie, à A Whisker Away, et Taiwan à Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Que pensez-vous de la performance d’anime en Asie? Avez-vous vu une production de ce genre sur Netflix? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que l’engagement de Netflix dans les séries de jeux vidéo d’anime a été très fort ces dernières années à tel point qu’il produira plusieurs bandes ou séries originales. Certains de ceux qui attirent le plus l’attention sont la série Castlevania (qui existe depuis plusieurs saisons), la série CGI Resident Evil: Infinite Darkness et la série live-action de cette même franchise, qui en révélera plus sur les secrets de la famille Wesker. . Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à Netflix en visitant cette page.

