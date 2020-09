Par Sebastian Quiroz

Malgré tous les revers que le film de InexploréDans le passé comme aujourd’hui, il semble que tout soit enfin sur la bonne voie. Nous avons tous hâte de voir cette adaptation et merci à Déclarations récentes de Tom Holland, qui jouera Nathan Drake, le niveau d’excitation a augmenté.

Holland a récemment fait une courte émission sur Instagram, où il a commenté que: «Le film est tout ce dont je rêvais. Je ne sais pas si vous avez joué à des jeux, mais j’étais un grand fan de jeux vidéo ». De la même manière, il a confirmé que le tournage de la bande se déroule très bien. De même, il a commenté qu’il avait une grosse ecchymose, mais il ne pouvait pas le montrer parce qu’il était dans une « zone révélatrice » et a plaisanté en disant qu ‘ »ils fermeraient son compte » s’il le montrait sur le réseau social.

Le film Uncharted sortira enfin le 16 juillet 2021. Outre Holland, l’adaptation mettra en vedette les talents d’acteurs comme Mark Wahlberg, comme Sully, et Antonio Banderas, dans un rôle non encore précisé. Dans les rubriques connexes, voici la première image de l’ensemble d’enregistrement. De même, Nolan North, l’acteur de Nathan Drake dans les jeux, préfère une série Uncharted et non un film.

