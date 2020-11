Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans le grand catalogue d’adaptations de jeux vidéo aux films qui sont en cours de route se trouve celui de Five Nights at Freddy’s. Cependant, cette production a attiré beaucoup d’attention car elle semble avoir calé, puisqu’elle est en développement depuis plus de 5 ans et qu’il n’y a pas eu de nouvelles pertinentes à ce sujet. Face à l’incertitude, le directeur général de la société de production du film a réitéré qu’elle était toujours en cours, mais à des vitesses très lentes.

Bien que le film Five Nights at Freddy semble être entré dans les limbes du film en développement, il montre toujours des signes de progrès. Le PDG de Blumhouse Productions et Five Nights at Freddy, le producteur de films Jason Blum, était dans une interview avec Inverse et a été interrogé sur l’avancement du projet.

Le producteur n’a pas donné de très bonnes nouvelles aux fans qui veulent voir le film bientôt, car apparemment il reste encore beaucoup de temps avant qu’il ne devienne réalité, car il a révélé qu’ils ne l’avaient pas déchiffré, même s’il a réaffirmé qu’il est toujours en développement actif et qu’ils arrivent. de plus en plus à votre objectif.

L’intrigue de Five Nights at Freddy représente-t-elle un défi créatif?

Curieusement, les commentaires de Blum contrastent quelque peu avec les déclarations qu’il a faites il y a quelques mois, avec lesquelles il déclarait que le projet progressait “rapidement”.

Fait intéressant, le film Five Nights at Freddy sera la première adaptation film-jeu vidéo de Blumhouse Productions, et cela semble poser des défis créatifs.

Selon Blum, amener l’histoire de Five Nights at Freddy au cinéma est un défi, mais pas à cause de la difficulté d’adapter les prémisses du jeu à un film, mais à cause de la grande quantité d’histoire et de traditions qui l’entourent. la franchise, quelque chose qui provoque une indécision sur ce sur quoi compter en production.

«Five Nights at Freddy devrait être facile parce qu’il y a des livres, il y a beaucoup de traditions et de récits. Pour un jeu vidéo, je pense qu’il a plus de narration que tout autre. Pourtant, l’histoire s’enfonce dans de nombreux terriers. Cela va dans de nombreuses directions. C’est grand. Choisir quelle partie raconter la première fois – et comment le dire – a été difficile », a déclaré Blum.

Que pensez-vous de la progression du film Five Nights at Freddy? Quand pensez-vous qu’il sera prêt? Dites le nous dans les commentaires.

Heureusement pour les fans de Five Nights at Freddy’s, il y a de meilleures nouvelles dans le domaine des jeux vidéo, puisque le nouvel opus de la série, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, est déjà confirmé et arrivera en premier sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous pouvez trouvez plus de nouvelles liées à la franchise si vous visitez cette page.

