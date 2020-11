Éditorial: Films / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des plus grandes productions cinématographiques inspirées des jeux vidéo à arriver avant 2021 était Free Guy, le nouveau film mettant en vedette Ryan Reynolds. Le film devait initialement sortir cet été, mais en raison de complications liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), il a été retardé jusqu’en décembre prochain. Si vous espériez le voir le mois prochain, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car il a de nouveau été retardé et ne fera pas ses débuts en 2020.

Free Guy devait initialement faire ses débuts en juillet, mais a ensuite été retardé jusqu’au 11 décembre. Aujourd’hui, selon un rapport de Variety, Disney a révélé que le film avait de nouveau été retardé, ce qui ne fera pas ses débuts en 2020. ils sont pires pour les personnes qui attendaient le film, car Disney n’a pas partagé de nouvelle date de sortie.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ninja et d’autres streamers populaires seront des invités spéciaux sur Free Guy.

Il y a encore de fortes premières avant la fin de 2020

De même, Disney a retardé la première de Death of the Nile, un film policier de genre qui comprendra des stars telles que Gal Gadot, Letitia Wright et Russell Brand, et n’a pas de nouvelle date de sortie. Disney n’a pas mentionné les causes du nouveau retard.

Ce qui précède est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour les cinémas, qui connaîtront une fin d’année plus faible que prévu, car avec ces 2 productions abandonnées pour 2020, il n’y aura que quelques sorties fortes, parmi lesquelles Wonder Woman 1984 et Monster Hunter se démarquent.

Si vous n’avez pas entendu parler de Free Guy, nous vous dirons que ce film racontera l’histoire de Guy, un personnage de jeu vidéo qui prend conscience qu’il n’est pas réel et qui vit dans une simulation. Fatigué de sa vie quotidienne récurrente, Guy quitte son travail de caissier de banque et son rôle de PNJ pour devenir le héros du jeu vidéo.

En conséquence, cela modifie l’ordre du jeu vidéo et l’affecte à tel point que les développeurs menacent d’éliminer Guy et tout le titre avec lui.

Vous attendiez-vous à voir Free Guy avant 2021? Dites le nous dans les commentaires.

Free Guy était censé faire ses débuts le 11 décembre, mais il n’a plus de date de sortie. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au monde du cinéma si vous visitez Tomatazos.

