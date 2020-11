Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/11/2020 16:00

Une fois de plus, l’industrie cinématographique subit une grande perte. Dans une année pleine de retards, ce type d’informations ne devrait plus être une surprise. Bien que de nombreuses entreprises pensaient que d’ici novembre et décembre, les théâtres reviendraient à la normale, c’est loin d’être la réalité. Maintenant, il a été révélé que Mec libre, le film où un PNJ de style mondial GTA devient un héros, Il ne sera plus disponible fin 2020.

Disney a récemment confirmé que Free Guy, un film mettant en vedette Ryan Reynolds, ne serait plus disponible le 11 décembre et sortir en salles à un moment indéterminé dans le futur. Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que le film voie le jour sur une plateforme de streaming, probablement sur Disney +.

De cette façon, le seul film encore debout pour sortir en salles en décembre prochain est Wonder Woman: 1984, bien qu’il soit possible que ce film soit retardé jusqu’à un certain point en 2021. Dans des sujets connexes, Tom Holland a partagé la première photo du tournage de Spider-Man 3. De même, vous pouvez voir ici la première bande-annonce de Insert Coin, le documentaire sur les arcades et Midway dans les années 90.

Via: Variété

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.