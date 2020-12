Il semble que le film Monster Hunter soit sorti du mauvais pied. Bien que le film n’ait pas encore atteint l’Occident, certains cinémas en Chine avaient commencé sa projection. Cependant, après que les participants se sont plaints d’une blague inappropriée, le long métrage a cessé d’être diffusé dans ce pays. Selon l’utilisateur Twitter @ gavinfeng97, «Tous les horaires de Monster Hunter seront annulés en Chine. Les théâtres ont reçu une notification à minuit sans raison claire, mais l’industrie pense que cela est dû à une blague raciste sur les Chinois, après que le public l’ait signalé sur les réseaux sociaux. ” Tencent Pictures, les coproducteurs n’ont rien mentionné à ce sujet. Bien que Capcom Asia ait déclaré ne pas s’occuper de la production, il leur incombera d’informer les responsables de ce problème. La scène en question met en scène deux soldats, dont l’un commente «Chinois, japonais, genoux sales; regarde ça?”. Cela a amené les téléspectateurs à signaler le commentaire comme offensant et raciste. Selon Daniel Ahmand, analyste chez Nikko Partner et expert de l’industrie du jeu vidéo en Chine, Monster Hunter pourrait encore être diffusé dans ce pays, tant que la scène est montée. Grande écriture dans le film Monster Hunter … pic.twitter.com/jTRnKOClCi – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020 En réponse à cette controverse, plusieurs personnes ont commencé à faire le tristement célèbre attentat à la bombe dans Monster Hunter World sur Steam. Pour le moment, on ne sait pas quel sera l’état de la bande en Chine. Le film Monster Hunter sortira dans notre région le 25 décembre. Sur des questions connexes, Monster Hunter World a une collaboration avec le long métrage.



