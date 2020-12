Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 08:11

Malgré un début difficile en Chine, le Chasseur de monstre Il sera présenté en première demain, le 18 décembre, à l’international. Ainsi, depuis mercredi dernier, plusieurs critiques du film tant attendu ont commencé à émerger. Bien que beaucoup pensaient que cette adaptation serait la bienvenue, Il semble que les critiques spécialisés ne soient pas satisfaits du travail que le réalisateur, Paul WS Anderson, a livré.

Actuellement, Le film a un taux d’approbation de 58% sur Rotten Tomatoes, avec 19 critiques, dont 11 positifs et 8 négatifs. Avec cette note, Monster Hunter est classé comme «pourri» ou «pourri» pour le site. N’oubliez pas qu’une bande doit avoir 60% ou plus pour être considérée comme «fraîche» ou «fraîche». Il semble que le long métrage puisse atteindre cette dénomination alors que de plus en plus de critiques commencent à émerger à partir de demain.

Alors que certains critiques désignent les monstres et l’action comme des éléments positifs, d’autres ont mentionné que l’action, le dialogue et l’édition peuvent ruiner l’expérience. On ne peut qu’attendre l’accueil des fans les plus aguerris de la série, chose que l’on verra sûrement tout au long du week-end.

Sur des questions connexes, Anderson, le réalisateur, s’excuse pour les commentaires offensants sur le film. De même, une démo de Monster Hunter Rise arrivera sur la Nintendo Switch l’année prochaine.

Via: tomates pourries

Dead Space – La grande horreur de survie

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.