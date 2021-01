Si vous avez 30 euros à dépenser et que cela ne vous dérange pas de passer la douane, vous pouvez profiter du film avant tout le monde.

Le film Monster Hunter est déjà disponible sur les panneaux d’affichage dans plusieurs pays, mais avec la situation qui prévaut dans le monde, il y a certaines régions où le long métrage est fait pour attendre. En fait, c’est le cas en Espagne. Après avoir reporté la date de sortie de Monster Hunter à la fin du mois de janvier, Sony Pictures a reporté ses dates à la fin du mois de mars, coïncidant ainsi avec la première de Monster Hunter Rise. Et cela donne lieu à une situation très curieuse: le film sera publié sur DVD et Blu-ray avant d’atteindre les cinémas espagnols.

Bien sûr, il ne le fera que dans les magasins nord-américains. Tel que partagé par ComicBook, le film Monster Hunter est mis en vente aux États-Unis le 2 mars, avec des éditions sur DVD, sur Blu-ray et l’édition Blu-ray 4K la plus succulente. Ou en d’autres termes, ce fan qui a 30 dollars (plus expédition) à la main, un compte Amazon, et si cela ne vous dérange pas de passer la douane, vous pouvez profiter du film à la maison avant sa première en Espagnetant que l’envoi arrive à un bon rythme.

Conception de Monster Hunter Box sur Blu-ray 4K

Une option que nous assumons n’attirera que les fans les plus dévoués de la saga Monster Hunter, ou aux fidèles fans de la filmographie de Paul WS Anderson et Milla Jovovich. Le film Monster Hunter a débuté en décembre aux États-Unis en tant que leader du box-office dans sa première semaine, bien qu’avec des chiffres de collecte médiocres compte tenu de la pandémie. Il a également eu sa première dans les salles en Chine, où le film a été englouti par une controverse sur une blague raciste dans l’une de ses scènes.

Le film Monster Hunter s’ouvre en Espagne le 26 mars

Si tout va bien, film de chasseur de monstres Il sortira dans les salles espagnoles fin mars. Un film avec Milla Jovovich, et accompagné d’acteurs de la stature de Ron Perlman et Tony Jaa, entre autres. Monster Hunter Rise, le nouvel opus de la saga pour Nintendo Switch, que nous passons en revue dans cet article avec tous les détails sur le jeu, fera également ses débuts en même temps.

Plus sur: Monster Hunter The Movie, Monster Hunter [Película], Monster hunter, Blu-Ray et les États-Unis.

