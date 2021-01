Éditorial: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un nouveau film Mortal Kombat arrive cette année. Comme d’habitude avec ces types d’adaptations, les joueurs sont prudents, car de nombreuses productions similaires se sont avérées décevantes. Nous verrons ce qu’il adviendra de cette bande, mais beaucoup peuvent déjà partager leurs premières impressions grâce au partage de leurs premières images.

Entertainment Weekly a récemment eu l’occasion de parler avec l’équipe de ce film. Dans le cadre de cette couverture, ils vous ont également montré plusieurs captures d’écran de cette production, qui nous donnent un aperçu de certains des personnages.

Dans les captures, nous pouvons voir des personnages emblématiques de Mortal Kombat, tels que Sub-Zero, qui semble imposant avec ses compétences de glace. Ils nous donnent également un aperçu de Cole Young, un nouveau personnage de la franchise joué par Lewis Tan.

Young est un ancien combattant d’arts martiaux mixtes qui passe un mauvais moment dans sa vie. Le destin finit par l’emmener au tournoi Mortal Kombat et là, il rencontrera des personnages emblématiques de la franchise et en découvrira également plus sur leur passé.

Nous ne vous en dirons pas plus, regardez les images de Mortal Kombat ci-dessous:

Tan s’engage à faire du bon travail dans Mortal Kombat

Il ne fait aucun doute que jouer un personnage original dans une franchise aussi appréciée peut être délicat. C’est quelque chose que Tan sait et à cause de cela, l’acteur a reconnu qu’il voulait respecter l’héritage du jeu. Après tout, c’est une franchise qu’il apprécie depuis qu’il est enfant.

«Je joue au jeu depuis que je suis enfant. Je ne peux pas trouver une meilleure façon de le décrire, mais je ne veux pas le gâcher parce que c’est tellement emblématique. Je veux apporter quelque chose de nouveau que les gens n’ont jamais vu auparavant, mais en même temps, vraiment rendre hommage aux mondes légendaires qui ont déjà été créés », a expliqué l’acteur.

Et vous, êtes-vous excité pour le film après avoir vu ces images? Comment pensez-vous que c’est? Dites le nous dans les commentaires.

Mortal Kombat sortira en salles et HBO Max le 16 avril. Nous attendrons et partagerons plus de détails sur cette production lorsqu’ils seront disponibles.

