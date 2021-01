Il y aura des morts, et si rien d’autre n’échoue, il sera présenté simultanément dans les salles et HBO Max le 16 avril.

Il a été fait attendre, mais nous avons déjà le premières images de la nouvelle adaptation cinématographique basé sur la saga populaire des jeux de combat Mortal Kombat. Nous avons pu les voir sur le support EW, qui présente également de nouvelles informations sur un film dont la première est prévue pour 2021.

Son réalisateur précise que ce sera un joli film goreMortal Kombat est le redémarrage cinématique avec lequel ils prétendent, au moins, être aussi médiatiques que les bandes publiées dans les années 90. Le nouveau film, qui arrive bientôt sur HBO Max, est produit par Todd Garner et James Wan (directeur d’Aquaman entre autres). Depuis EA, ils ont eu accès à la séquence d’ouverture de 10 minutes, qui commence au Japon féodal et se termine par un combat entre Scorpion et Sub-Zero, deux des combattants les plus emblématiques de la saga.

Le film aura des sauts de temps pour connaître le contexte de son histoire et de ses personnages, et il se déroulera également dans le présent. Là nous nous rencontrerons Cole Young, un personnage complètement nouveau dans le monde de Mortal Kombat joué par Lewis Tan (Into the Badlands).

Un film avec beaucoup de violence et de sang

Si quelque chose caractérise Mortal Kombat, c’est son extrême violence, surtout pour les «fatalités». Il semble que le contenu sanglant ne manquera pas, et Simon Mcquaid, directeur de l’œuvre, bien qu’il soit toujours en train de monter la bande, suppose déjà qu’elle recevra la note «R», qui en Espagne serait l’équivalent depuis plus de 18 ans.

Première simultanément dans les salles et HBO Max“Hors contexte, cette citation peut sembler incendiaire, mais ce n’est pas le cas. C’est la quantité de sang, c’est la quantité de rouge, c’est l’interprétation de la façon dont c’est fait. Nous avons eu beaucoup de discussions sur la façon de trouver le bon équilibre, alors il y a du sang et des morts … et il y a du sang, du sang et des morts“dit Mcquaid, qui souligne également des faits plus amusants sur la fabrication:” Il y a quelques mouvements de caméra pour lui donner un peu de piquant. Nous avions besoin que ce soit vraiment élémentaire et vraiment brutal. Ce n’est pas un film brillant; Je voulais que la saleté et la crasse apparaissent. “

Et, si vous le demandiez, bien qu’ils l’avaient déjà confirmé: aussi il y aura des morts: Ce sera la première fois qu’un film de Mortal Kombat les inclut. “Il y a des morts folles. Nous en avons choisi quelques-unes qui sont emblématiques et il y a beaucoup de mouvements de signature. Il y aura beaucoup d’oeufs de Pâques dans le film, mais il y a des morts vraiment sauvages que j’ai hâte de voir sur grand écran”, dit Tan.

Si tout se passe comme prévu, ce qui est devenu compliqué ces derniers temps dans le monde du cinéma, la date de sortie du film de Mortal Kombat sortira simultanément en salles et HBO Max ensuite. 16 avril.

