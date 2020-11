Le film Mortal Kombat n'a plus de date de sortie et il faudra du temps pour voir sa première bande-annonce

Le redémarrage cinématographique de la saga NetherRealm Studios subit les effets de la pandémie sur son agenda.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui espèrent voir dans les théâtres Combat mortel cette prochaine 15 janvier. Selon un message sur Twitter de Todd Garner, producteur du redémarrage du film de la série de combats de NetherRealm Studios, actuellement il n’y a pas de date pour son lancement compte tenu de la situation pandémique actuelle.

“Eh bien, j’ai imaginé que sur les réseaux sociaux des acteurs vous auriez réalisé que nous allions enregistrer plusieurs jours de plus. Nous l’avions toujours planifié, même si nous pensions que nous le ferions en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film jusqu’à la réouverture des salles. Idem pour la bande-annonce », a répondu le producteur de ¡Tú la llevas! Or Zombie Camp à un internaute.

De cette manière, le film reste dans une impasse dans les plans de Warner Bros. Pictures et New Line Cinema. La nouvelle n’est pas surprenante étant donné qu’on est déjà mi-novembre et qu’aucun matériel promotionnel pour Mortal Kombat n’avait encore été partagé. Reste maintenant à voir à quel point les reprises sont importantes pour un long métrage qui a eu son tournage principal en Australie au cours des derniers mois de 2019.

Les déclarations de Todd Garner semblent indiquer que les responsables n’envisagent pas de publier Mortal Kombat directement sur vidéo à la demande ou via HBO Max, comme ce fut le cas avec The Witches récemment aux États-Unis.

Pour le moment, peu de détails sont connus sur le film, à part être réalisé par Simon McQuoid sous un scénario de Greg Russo et avoir la promesse de ne pas se couper en montrant les fatalités du jeu vidéo. Le film d’action réelle ne doit pas être confondu avec le film d’animation Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, sorti en avril avec des critiques positives des téléspectateurs.

Les choses vont mieux pour les jeux vidéo de la série, où Mortal Kombat 11 fait le saut sur PS5 et Xbox Series X et S et introduit de nouveaux personnages.

Plus sur: Mortal Kombat [Película], Mortal Kombat, Warner Bros.et Films et jeux vidéo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');