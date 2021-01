Après avoir terminé son tournage, le film Resident Evil continue de laisser de nouveaux détails.

En octobre dernier, nous avons commencé à connaître les premières nouvelles concernant Resident Evil, le redémarrage cinématographique du populaire Saga d’horreur de survie Capcom. Après plusieurs livraisons avec Mile de Jovovich, la licence reviendra sur grand écran pour présenter un look moins axé sur l’action et plus ludique.

Le film a déjà terminé son tournage, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour le momentJohannes Roberts (47 mètres) sera dans le sens et le cinéaste a assuré que ce sera basé sur les premiers jeux de la série. De plus, la présence de personnages de la saga a déjà été confirmée: Kaya Scodelario jouera Claire Redfield, Robbie Amell jouera son frère Chris. Hannah John-Kamen sera Jill Valentin o Avan Jogia donnera vie à Léon S. Kennedy. Maintenant, nous avons connu la présence d’une vieille connaissance de la saga que les fans reconnaîtront.

Selon EvilHazard, Enrico Marini est le dernier personnage de l’univers Resident Evil à rejoindre le redémarrage cinématographique. Bien que pas aussi connu que ceux mentionnés ci-dessus, Marini est le chef de l’équipe STARS Bravo et apparaît à la fois dans Resident Evil et Resident Evil Zero, où le personnage est exploré par Rebecca Chambers, qui appartient au commandement. Sammy Azero sera en charge d’assumer le rôle.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour l’adaptation cinématographique de Resident Evil, mais de plus en plus de détails sur le film sont connus, après la fin de son tournage. N’oubliez pas qu’il y aura également une série animée pour Netflix bientôt.

En savoir plus: Resident Evil et Films et jeux vidéo.

