Le film Resident Evil termine le tournage. Sony Pictures confirme par un message sur les réseaux sociaux la clôture de l’enregistrement dans ce projet qui cherche à offrir un redémarrage cinématique de la saga avec un nouveau réalisateur, de nouveaux acteurs et un approche plus fidèle aux jeux vidéo Capcom. Avec les scènes déjà filmées et prêtes pour le montage, le film Resident Evil est toujours en route pour sa sortie. première en 2021.

Dans votre message sur les réseaux sociaux, Sony Pictures n’offre pas de nouvelles informations sur ce film, dont de nombreux détails sont encore inconnus au-delà de ceux mentionnés ci-dessus. Ce que nous savons, c’est que ce sera réalisé par Johannes Roberts (À 47 mètres) et non par Paul WS Anderson, qui est récemment revenu en salles grâce à ce film Monster Hunter avec Milla Jovovich.

De même, le film mettra en vedette une nouvelle distribution d’acteurs dirigée par Kaya scodelario (The Maze Runner) en tant que Claire Redfield, Robbie Amell (The Babysitter, The Flash) comme son frère Chris, Hannah John-Kamen (Killjoys, Ant-Man and the Wasp) en tant que Jill Valentine, avan Jogia (Zombieland: Double Tap) comme Leon S.Kennedy, Neal Mcdonough (Band of Brothers, Minority Report) comme William Birkin et Tom Hopper (Black Sails, The Umbrella Academy) en tant que Albert Wesker.

Avec sa sortie en salles prévue le 7 septembre 2021, Sony Pictures devrait proposer la première bande-annonce du film. dans les prochains mois, bien que pour l’instant certaines images des plateaux de tournage aient déjà été divulguées. Dans ce que nous espérons savoir des nouvelles de ce film, et pour que vous puissiez vous réchauffer Avant d’affronter les créations d’Umbrella, nous vous invitons à revoir l’analyse de Resident Evil 2 et l’analyse de Resident Evil 3, les remakes à succès publiés par Capcom ces dernières années.

