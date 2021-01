Le film mettant en vedette Tom Holland et Mark Whalberg devait sortir sur les écrans en juillet prochain.

Bien qu’il ait traversé toutes sortes de conflits, 2020 nous a finalement offert beaucoup de clarté concernant Uncharted: The Movie. Nous avons déjà vu Tom Holland qualifié de Nathan Drake, nous avons appris qu’Antonio Banderas fait également partie du projet et le tournage La bande a survécu à ce qui semblait être une malédiction, se terminant en octobre dernier. Même les comptes officiels du film sur les réseaux sociaux ont célébré l’arrivée de 2021 avec de nouvelles images du film qui avait une date de sortie pour juillet de cette année, mais aujourd’hui nous avons découvert que a subi un nouveau retard.

La nouvelle du retard provient d’un ajustement du calendrier de sortie de Sony Pictures.Bien qu’aucune explication n’ait été donnée sur le retard, ce n’est pas surprenant compte tenu de la crise que traverse l’industrie cinématographique en pleine pandémie. La nouvelle vient d’un tenir dans le calendrier de premières de films Sony Pictures, où Ghostbusters: l’au-delà déplacé du 11 juin au 11 novembre, Petter Rabbit 2: The Runaway Il se déroule du 2 avril au 11 juin et Inexploré a retardé sa première du 16 juillet au 11 février 2022.

Même MGM a décidé de retarder à nouveau le dernier film de James Bond, Pas le temps de mourir, dont la première est prévue pour le 8 octobre de cette année, selon un rapport de Exhibitor Relations Co., la source qui a signalé ces nombreux ajustements au calendrier de sortie du film.

Il ne reste plus qu’à être à l’affût de plus d’informations sur le film inspiré de la saga à succès de Play Station développé par Le chien méchantAu fil des mois, il est fort possible que nous en apprenions davantage sur son intrigue et que nous voyions ses premières bandes-annonces.

