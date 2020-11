Le doubleur a visité le plateau de tournage.

Bien sûr, le film Uncharted, l’une des sagas exclusives de Play Station le plus réussi des quinze dernières années, il a connu toutes sortes de problèmes et a mis du temps à démarrer. Heureusement, nous vous avons récemment dit que le tournage du long métrage était terminé et maintenant ils ont montré deux nouvelles images du film, merci à Nolan nord.

Et qui est le Nord? Eh bien c’est le Doubleur qui donne la parole à Nathan Drake dans les jeux. North a pu visiter le plateau de tournage et a partagé quelques nouvelles images en exclusivité. De plus, l’acteur a fait un streaming spécial d’une heure au cours de laquelle il a parlé des détails du film et si vous voulez le revoir, nous le laisserons ici pour que vous puissiez en profiter.

Dans l’une des images, nous pouvons voir un Croix qui sert de clé pour ouvrir une porte, quelque chose que nous avons également pu voir parfois dans les jeux. L’autre instantané montre un carte du monde dans une sorte de parchemin, usé, qui s’accorde parfaitement avec ceux que Drake rencontre de temps en temps dans les jeux vidéo. Ces détails indiquent fidélitéNous verrons le résultat final.

Ces photographies s’ajoutent à celle montrée par l’acteur qui incarne Nathan Drake dans le film, Tom Holland, qui a partagé une image dans laquelle il a été vu habillé en Drake. Dans Jeux 3D Nous vous avons demandé ce que vous pensiez de la Hollande qualifiée de chasseur de trésor et disons que vous n’étiez pas trop convaincu, car selon vos réponses, vous avez besoin voir plus du film pour savoir si vous l’aimez ou non.

