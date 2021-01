La proposition multijoueur colorée de GungHo Online dépasse un autre jalon de joueur.

La bulle de Ninjala continue de s’étirer sans jamais se briser, et le jeu multijoueur coloré de GungHo en ligne, disponible gratuitement sur Nintendo Switch, franchit une nouvelle étape pour les joueurs. A travers son portail officiel, l’étude annonce que Ninjala dépasse déjà le 6 millions de téléchargements depuis sa création en juin.

Un grand nombre d’utilisateurs en moins d’un an pour cette nouvelle IP née comme une arène de free fighter, et qui a suscité de nombreuses comparaisons avec des titres comme Splatoon. Dans leur déclaration, GungHo apprécie le soutien des joueurs dans la réalisation de cette étape importante: “Nous sommes heureux d’annoncer que Ninjala a atteint 6 millions de téléchargements dans le monde! Nous voulons donner nos sincères remerciements à tous nos utilisateurs pour votre soutien “.

Parallèlement à ce message, GungHo offrira aux joueurs un cadeau pour commémorer cet exploit. Un cadeau de 100 Tirer, la devise premium du jeu, qui atteindra tous les utilisateurs via le courrier interne du jeu s’ils les revendiquent avant le 25 janvier. Sorti en juin 2020, il n’a fallu que deux mois à Ninjala pour atteindre 4 millions de téléchargements, puis dépasser les 5 millions en octobre de l’année dernière.

En fait, c’est également en octobre que Ninjala a annoncé une collaboration avec Kyary Pamyu Pamyu, avec des éléments cosmétiques et de nouvelles chansons de la main du chanteur de J-Pop. Et avec cela, ils ont également introduit nouvelles cartes et armes, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour le mode histoire autonome de Ninjala. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé de cette proposition dans 3DJuegos, voici notre analyse de Ninjala.

En savoir plus: Ninjala, Free to Play et Nintendo Switch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');