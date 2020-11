Après avoir été annoncé il y a quelques mois, le jour de la première est enfin arrivé sur la console hybride de Unité de fusion, la prochaine œuvre du développeur indépendant Harmonix, après Rock Band, Dance Central et Audica entre autres, un nouveau titre musical dans lequel nous devenons DJ lors d’un festival de musique, l’indicible jeune rêve de beaucoup de gens, ayant entre nos mains plus d’une centaine de succès contemporains à mélanger avec tout notre art et à offrir les performances les plus incroyables à voir au monde entier. Ce titre est déjà sorti sur Nintendo Switch 10 novembre pour 69,99 €, et nous avons ici un gameplay où l’on peut voir ce qui nous attend dedans pendant la première heure de jeu:

Gameplay (Nintendo Switch eShop)

Des créateurs de Rock Band ™ et Dance Central ™ vient FUSER ™ – un festival de musique virtuel sans fin où vous contrôlez la musique! Combinez des éléments des chansons les plus populaires au monde pour créer votre propre son, ou réunissez-vous avec des amis pour des collaborations épiques. Et partagez vos mélanges incroyables et vos performances époustouflantes avec tout le monde! L’édition VIP (numérique) comprend: Le jeu FUSER 25 thèmes supplémentaires en tant que contenu téléchargeable Tenue de festival FUSER pour votre avatar Casque «NAME» pour votre avatar Tenue de sport à la pointe de la technologie pour votre avatar Pack multi-écrans Waterfall Caractéristiques FUSER

Jouez avec une bibliothèque de plus de 100 chansons contenant des morceaux des meilleurs artistes du monde.

Relevez les défis pour débloquer de nouvelles compétences et du contenu en mode Campagne.

Explorez, découvrez et créez des mélanges étonnants et des effets personnalisés en mode Freestyle.

Collaborez ou affrontez des joueurs du monde entier en mode multijoueur.

Utilisez les options de personnalisation pour personnaliser l’apparence et la convivialité de votre style individuel.

Partagez vos mélanges incroyables et vos performances époustouflantes dans le jeu et en ligne.

