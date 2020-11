Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le passage du temps et l’accès aux informations sur le matériel, ainsi que l’utilisation des bons outils pour le développement de jeux à l’esprit rétro, ont permis l’émergence d’une scène qui maintient les anciennes consoles en vie avec de nouvelles versions. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Game Boy aura un nouveau titre créé par les fans et inspiré de titres cultes comme Wonder Boy dans Monster World et Ys.

L’équipe Team Coria a présenté une nouvelle bande-annonce animée et a annoncé le lancement de la démo de Coria and the Sunken City, un titre d’aventure inspiré de Wonder Boy dans Monster World et Ys qui est en développement pour la Game Boy. Selon les informations, ce titre se déroule dans le monde fantastique d’Agoe, où vous contrôlerez l’aventurière Coria dans sa recherche d’un ancien secret, une mission qui l’amènera à explorer ce vaste territoire et à affronter de féroces ennemis.

Selon les développeurs, Coria and the Sunken City est en cours de développement en langage d’assemblage afin de maintenir le lien avec la Game Boy et de fournir une expérience qui maintient l’essence de la console portable Nintendo à succès et historique. De même, le jeu fonctionnera également sur Game Boy Color et attend sa sortie physique, dont les détails seront bientôt révélés.

Coria et la ville engloutie

