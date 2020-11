L’un de ces jeux de société qui a sa tradition est Le jeux de la vie, dans lequel, en suivant un peu les schémas de la vie, nous devons prendre des décisions qui nous concernent personnellement ou notre environnement le plus proche: quelles études faire, quel travail trouver, s’il faut s’accoupler, si nécessaire pour avoir une progéniture … tout cela, en utilisant une roue de roulette et un chemin de boîtes à parcourir en commençant dans l’adolescence turbulente et en atteignant … eh bien, la ligne d’arrivée, avec l’avantage de pouvoir prendre toutes ces décisions de manière virtuelle, pour pouvoir voir leurs conséquences depuis à l’extérieur et être capable de répéter en empruntant différents chemins pour voir ce qui se passe. Maintenant, le studio indépendant Marmalade Game Studio et la société de création originale, Hasbro, présentent le version numérique du jeu de société dans une suite avec plus d’options et de libertés au choix, basées sur des idées et des modèles plus contemporains, qui prévoit d’atterrir dans l’eShop de la console hybride pour début 2021, avec une date à préciser.

THE GAME OF LIFE 2 est la suite officielle du jeu de société numérique. Vous bénéficierez de plus d’options et de plus de liberté à chaque étape de ce jeu, ainsi que d’un plateau 3D immersif et entièrement animé. Vous aurez des milliers de façons nouvelles et pertinentes de vivre votre vie avant d’atteindre la ligne d’arrivée.

les caractéristiques

UNE SEQUELLE CONTEMPORAINE DU JEU DE SOCIETE CLASSIQUE D’HASBRO. THE GAME OF LIFE 2 profite du passé et le ramène au présent, avec: Des jetons personnalisables Une sélection de véhicules Un tableau de bord de ville verte Des secondes chances avec la possibilité de changer d’emploi, de retourner à l’école ou de se marier plus tard De nouveaux métiers, En tant que blogueur vidéo, concepteur de jeux, athlète ou toiletteur d’animaux Adoption d’animaux Nouvelles façons de gagner: des points pour la connaissance et le bonheur, plus la richesse La possibilité de continuer à jouer après la retraite