Le Game & Watch est l’un des produits Nintendo les plus connus et appréciés. Les systèmes portables lancés en 1980 ont profondément marqué l’entreprise, qui est restée le leader du marché des appareils pour jouer en déplacement.

Si vous êtes un fan de Game & Watch, Nintendo a préparé une surprise pour vous, car il lancera un nouveau système pour célébrer les 35 ans de Super Mario Bros.Aujourd’hui, le Game & Watch: Super Mario Bros.a été révélé, un produit qui frappera les magasins ce an.

Selon les détails, la console arrivera avec plusieurs améliorations par rapport aux systèmes sortis il y a des décennies. Le système conservera son aspect rétro, mais comportera un écran couleur de meilleure qualité.

Ce jeu et cette montre comprendront Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels et une version spéciale de Ball sur le thème de Mario. De plus, le système conservera sa fonction de montre avec quelques surprises pour les fans de la saga.

The Game & Watch: Super Mario Bros. sortira le 13 novembre prochain. Son prix suggéré est de 49,99 $ USD. Ci-dessous, je laisse une bande-annonce pour que vous connaissiez le produit en édition spéciale:

