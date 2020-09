21 septembre 2020 – 10h02

Les sociétés de jeux qui ont reçu des investissements du géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent sont invitées à fournir au gouvernement américain des informations sur leurs protocoles de sécurité des données.

C’est selon Bloomberg, qui rapporte que le Comité sur les investissements étrangers du département du Trésor aux États-Unis a envoyé des lettres à Epic Games et au fabricant de League of Legends Riot pour savoir comment ils sécurisent et traitent les données sur les citoyens américains.

Ce n’est que le dernier mouvement dans une bataille entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis récemment

a exprimé ses inquiétudes concernant la plate-forme de médias sociaux TikTok, qui appartient à ByteDance en Chine. La branche américaine de la société a été scindée en sa propre entité, Oracle détenant une participation minoritaire.

Tencent a de nombreux liens avec des sociétés de jeux vidéo. L’entreprise possède Riot Games et a acheté une participation de 40% dans Epic en 2012, en plus de détenir environ 5% d’Activision Blizzard. La société chinoise a également soutenu la plate-forme de communication Discord en 2018.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.











