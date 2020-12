Dans un entretien avec Xataka, le ministre Alberto Garzón se penche sur le problème et ses moyens de le résoudre.

Si vous avez suivi l’actualité des boîtes à butin dans Espagne, vous connaissez déjà l’intention du Ministère de la consommation, lideré par Alberto Gazon, pour réglementer cette pratique sur le marché national comme l’ont fait d’autres pays voisins. Pour en savoir plus sur ces plans, les camarades de Xataka ont eu un entretien approfondi avec le député de la Gauche unitaire où il clarifie plusieurs doutes.

C’est un modèle qui encourage la consommation compulsive qui peut conduire à des pathologies importantesAlberto Garzón«Nous allons le réglementer», déclare Garzón. “Nous avons identifié […] que ce qui existe dans de nombreux cas est un modèle qui encourage consommation compulsive pouvant entraîner des pathologies importantes au fil du temps “, dit le ministre, expliquant comment la recherche universitaire a révélé ce problème dans d’autres pays de l’Union européenne.” Nous allons les réglementer avec un objectif, qui est protéger le mineur. De cette façon aussi informer les parents, car beaucoup de ces boîtes de récompense sont données dans des jeux vidéo qui peuvent même avoir une accréditation légale PEGI inférieure à 18 ans, alors que ce qu’il y a est comme une sorte de mini-jeu, pour ainsi dire, ou un sous-ensemble du programme, qui a une nature conflictuelle. “

Bien entendu, il ne s’agira pas d’une interdiction totale de cette pratique comme on le voit en Belgique, mais plutôt de la mise en place d’un contrôle parental pour mettre un terme à ce système. “La clé est d’interdire techniquement aux mineurs de l’utiliser. Dans le cas de ceux d’âge légal ce que vous devez faire, c’est augmenter les informations disponibles pour ne pas vous confondre, car beaucoup de gens peuvent penser que la possibilité de gagner est plus grande que mathématiquement et, par conséquent, ils ont tendance à dépenser beaucoup d’argent », répond-il, se rappelant aujourd’hui il y a la capacité technique de faire des nuances et permettre au public adulte de continuer à accéder à ces avantages s’il le souhaite. “C’est parfaitement possible installer un contrôle parental fort pour que le format soit assimilable à ce qui se passe dans les jeux d’argent en ligne, c’est-à-dire qu’il existe une série d’exigences pour créer le compte et que, en même temps, le père ou la mère soit responsable de ce qui est fait avec cet argent », ajoute-t-il.

Dans son entretien avec Xataka, Alberto Garzón assure qu’il n’a pas d’esprit prohibitif sauf là où c’est nécessaire, ne cherchant en aucune façon que le secteur cesse d’être un secteur d’activité lucratif. “Nous voulons que les jeux vidéo soient rentables, mais toujours préserver la santé publique“, souligne le ministre. Sur cette idée, en effet, le politicien d’Izquierda Unida a eu des entretiens avec certains des agents de l’industrie, comme l’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI).

Nous voulons que les jeux soient rentables tout en préservant la santé Alberto GarzónCependant, le processus a encore plusieurs étapes à parcourir. En ce sens, Alberto Garzón parle dans son interview de soumettre ce débat à la consultation publique, en faisant appel pour que chacun puisse nous envoyer ses contributions, et immédiatement après, entamer la procédure judiciaire. En fait, le membre de l’exécutif de Pedro Sánchez déclare qu’ils travaillent avec un comité d’experts, “avec des personnes qui ont une connaissance importante en la matière”. “C’est un phénomène nouveau qui date de quelques années. Et, par conséquent, il y a des universitaires qui ont écrit à ce sujet et nous sommes en contact avec la plupart d’entre eux, bien sûr aussi des universitaires internationaux, mais, surtout, il faut voir l’expérience que les gens vivent. C’est pourquoi nous faisons beaucoup souligner que les familles nous racontent leur expérience», précise-t-il, citant différentes situations.

Ce n’est pas la première fois qu’Alberto Garzón et son équipe se prononcent contre les coffres à butin, il y a quelques semaines, c’était le directeur général de la réglementation du jeu, Mikel Arana, qui parlait de mettre un terme aux transactions compulsives et impulsives observées dans les jeux vidéo. . D’un autre côté, en dehors de l’Espagne, cette question n’est pas un débat mineur, le Royaume-Uni ayant intérêt à régulariser la pratique.

