PUBG Mobile est l’un des titres avec le plus d’utilisateurs dans le monde. Battle Royale est très populaire dans plusieurs pays asiatiques, dont l’Inde, où il compte des millions de joueurs actifs et une scène e-sport établie.

Étonnamment, le jeu a été interdit d’Inde avec 117 autres applications. La raison? Les tensions récentes entre l’Inde et la Chine. Le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information a publié la nouvelle ce matin.

Quelles qu’en soient les raisons, c’est un coup dur pour les acteurs de la région. Pour mettre cela en perspective, sachez que le titre, distribué par Tencent, compte près de 200 millions de téléchargements en Inde et est l’un des jeux de compétition les plus populaires du pays.

L’Inde a interdit PUBG Mobile et d’autres applications pour des raisons de sécurité

Depuis la mi-juin, lorsque les tensions militaires entre les deux pays se sont intensifiées, l’Inde a décidé de bloquer et d’interdire diverses applications et jeux mobiles, dont Clash of Kings.

Maintenant, il y avait une nouvelle vague d’interdictions qui ont affecté des titres tels que PUBG Mobile, Arena of Valor et MARVEL Super War. De plus, les applications chinoises telles que WeChat Work et Baidu ont été bloquées.

Le gouvernement indien a affirmé que les blocages sont dus aux informations fournies par les applications, qui sont utilisées dans des activités qui porteraient atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du pays.

Les autorités soulignent que les applications ont volé les données de leurs utilisateurs de manière non autorisée, puis les ont envoyées à des serveurs en dehors de l’Inde. L’analyste Daniel Ahmad estime que cette vague d’interdictions est aussi pertinente que celle de Tik Tok.

D’autres jeux comme Call of Duty Mobile n’ont eu aucun problème pour l’instant, comme le dit FPS est distribué par Activision et non par Tencent. Pour cette raison, l’avenir de PUBG Mobile en Inde est incertain, car pour l’instant, on ne sait pas ce qui va se passer.

L’Inde a interdit davantage d’applications mobiles chinoises, notamment des jeux tels que PUBG Mobile et Rise of Kingdoms. Une interdiction de PUBG Mobile est un coup dur pour l’industrie des jeux car c’était le titre n ° 1 en termes de téléchargements et de revenus dans le pays. C’est aussi important que l’interdiction de TikTok de juin. https://t.co/XjjMwDnFPV – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 2 septembre 2020

Liste de 118 applications mobiles chinoises interdites par le gouvernement indien en plus des 59 applications interdites précédemment. pic.twitter.com/dVqYYJeAnc – Nistula Hebbar (@nistula) 2 septembre 2020

PUBG Mobile est disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android. Voulez-vous en savoir plus sur la Battle Royale? Ensuite, visitez ce lien.

