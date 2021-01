Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 15h50

Il semble que le monde du cosplay pourrait être soumis aux lois sur le droit d’auteur, du moins au Japon. Selon un nouveau rapport, le gouvernement japonais envisage la possibilité d’appliquer une loi où les personnes qui décident de faire cosplay d’un certain caractère, doivent payer le droit d’auteur.

Comme le souligne Matt Alt, un traducteur et écrivain, le gouvernement japonais évalue une loi avec laquelle les cosplayers devront payer pour s’habiller comme un certain personnage. Cela s’appliquerait aux personnes qui gagnent de l’argent en vendant des illustrations, des photos, assister à des conventions, ou effectuer un certain type d’activité où ils bénéficient financièrement pour se faire passer pour une certaine propriété.

Cependant, Kyodo News a mentionné que tous ceux qui cosplayent à but non lucratif n’auraient pas à payer un seul centime. En revanche, le téléchargement de photos sur les réseaux sociaux pourrait être considéré comme une violation de la loi, même si pour le moment il n’y a pas de résolution claire sur ce dernier point.

Pour le moment, ce n’est encore qu’une proposition et ce n’est pas encore une loi efficace au Japon. Cependant, considérant qu’au pays du soleil levant, les concepts tels que l’utilisation équitable sont différents de ce que nous avons en Occident, l’approbation de cette proposition pourrait être un coup dur pour la communauté cosplay.

Actuellement, Enako, le cosplayeur le plus titré du Japon, gagne environ 90000 $ par moisSans aucun doute, ce serait un changement radical dans votre travail. En revanche, il n’y a pas d’informations pour le moment sur un impact en Occident, même si étant donné que les lois de protection des mangas et des anime au Japon ont déjà atteint notre région, ce ne serait qu’une question de temps auparavant en Amérique ou en Europe. nous voyons des discussions sur l’utilisation équitable et légale dans cette profession.

Via: Kotaku

