Le sujet de la classification des jeux vidéo a toujours été assez sensible ici à Mexique. Peut-être plus que sensible, la réalité est que presque personne ne le respecte. Compte tenu de cela, le Ministère de l’intérieur du Mexique a mis à jour et publié le nouveau Directives générales du système mexicain d’équivalences de classification de contenu de jeux vidéo. En gros, c’est un nouveau système pour classer les jeux vidéo ici dans notre région.

Semblable à la classification des films en Mexique, ce nouveau système comprend des avertissements que les vendeurs doivent publier sur les articles à vendre. Dans les mots du SEGOB:

“Les spécifications graphiques des avertissements, des descripteurs de contenu et des éléments interactifs à mettre en œuvre par les assujettis, concernant les jeux vidéo distribués, commercialisés ou loués sur le territoire national.”

Mais à quoi ressemblera exactement ce nouveau système? Ici nous vous l’expliquons:

– Classification “A”. Contenu pour tous les publics: le contenu convient à tous les âges. Il peut contenir une quantité minimale de dessin animé, de fantaisie ou de violence légère, ou une utilisation peu fréquente d’un langage vulgaire et grossier.

– Classification “B”. Contenu pour les adolescents de 12 ans et plus: peut contenir plus de dessins animés, de violence imaginaire ou légère, un langage grossier ou des thèmes suggestifs peu provocants.

– Classification “B15”. Contenu 15+ – Peut contenir de la violence, des thèmes suggestifs, de l’humour vulgaire, une tension artérielle minimale, des jeux de hasard simulés ou une utilisation peu fréquente d’un langage fort.

– Classification “C”. Contenu non adapté aux personnes de moins de 18 ans: peut contenir une violence intense, un bain de sang, un contenu sexuel ou un langage fort.

– Classification “D”. Contenu extrême et adulte: le contenu ne convient qu’aux adultes. Ils peuvent inclure des scènes prolongées de violence intense, du contenu sexuel graphique ou des jeux de hasard avec une monnaie réelle.

Ce nouveau système de classification entrera en vigueur 180 jours après la publication des lignes directrices dans le Journal officiel de la Fédération le prochain 27 mai 2021.

