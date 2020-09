En plus de la révélation de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, 2020 verra également l’introduction d’une nouvelle architecture GPU de Nvidia et d’AMD. Le nouveau matériel de Nvidia sera présenté très prochainement: l’événement spécial GeForce annoncé il y a quelques semaines aura lieu aujourd’hui, 1er septembre, à 9 h HP / 12 h HE. Vous pouvez regarder le livestream Nvidia ici pour voir toutes les nouvelles et les annonces qu’il a à partager concernant ses nouveaux GPU Ampere, y compris le RTX 3090.

Nvidia a passé ces dernières semaines sur les médias sociaux à célébrer les deux dernières décennies des progrès du jeu et du matériel sur PC. Pendant l’événement, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, présentera une mise à jour qui « met en évidence[s] les dernières innovations de la société en matière de jeux et de graphismes. « Il n’a pas explicitement déclaré que le RTX 3090 fera partie du matériel présenté, mais c’est une valeur sûre basée sur les fuites.

La nouvelle de cet événement est venue peu de temps après une série de courtes bandes-annonces que Nvidia a partagées sur Twitter. Cela comprenait celui qui se lit simplement, «21 jours. 21 ans». Cette date du 1er septembre conforme à la fois aux rumeurs et aux précédentes révélations de Nvidia, qui a généralement eu lieu en août pendant la Gamescom avant la sortie du produit en septembre. Alors que la Gamescom vient de conclure son événement numérique le week-end dernier, Nvidia se concentrera désormais sur l’organisation de son propre événement aujourd’hui.

Il est probable que l’événement révélera enfin la prochaine génération de GPU de Nvidia, avec sa ligne phare actuelle de la série RTX 20 qui a déjà presque deux ans. Ampere a déjà été révélé comme l’architecture de nouvelle génération de la société, mais il reste encore à voir comment cela sera adapté au matériel de jeu grand public. Il est probable que celles-ci incluront certaines des premières cartes prenant en charge HDMI 2.1, ainsi que du nouveau matériel pour mieux utiliser le Deep Learning Super Sampling (ou DLSS) et le lancer de rayons.

Si Nvidia s’en tient à ses cycles de sortie précédents, l’événement révélera de nouvelles cartes qui devraient être mises en vente dans les prochaines semaines. Ce premier lot est généralement les meilleures cartes de la série, avec des options plus axées sur le budget dans les mois à venir.