Je ne me souviens pas très bien de mon premier jeu vidéo.

Je sais que c’était une armoire d’arcade, parce que je suis si vieux. C’était soit Joust, soit Moon Patrol. Pour vous les whipper-snappers qui n’ont vu que des arcades dans Stranger Things, Joust était un jeu dans lequel vous voliez sur une autruche parmi un tas de plates-formes qui existaient toutes sur un seul écran, essayant d’atterrir sur d’autres autruches-jockeys et puis ramasser les œufs que les jockeys ont transformés. Si vous inclinez la tête comme un chien à cette description, désolé, je ne peux pas vous donner un sens. C’était les années 80, la cocaïne était partout, tout semblait être une bonne idée, je suppose. Moon Patrol est un run-and-gun, mais si vous avez conduit le Mako de Mass Effect, il a été repensé pour ressembler aux selles de The Grimace. Cela s’est produit sur une lune orange avec des formations géologiques vertes en arrière-plan. Encore une fois, la cocaïne. Peu importe lequel était le premier, vraiment. Quoi qu’il en soit, j’étais accro dès le premier trimestre. L’argent que j’ai injecté dans ces armoires d’arcade et dans d’autres aurait pu payer les frais de scolarité dans un collège de niveau intermédiaire. Je devrais probablement avoir des regrets à ce sujet, mais ce n’est pas le cas.

Mes parents ont vu mon amour des jeux vidéo et ont décidé qu’encourager cette dépendance était la ligne de conduite responsable, et m’ont acheté ma première console. C’était le Mattel Intellivision, ou, la réponse à la question «et si l’Atari 2600 avait une contrefaçon de marque de magasin».

«Appuyez sur 1 pour une explication sur la façon d’utiliser cette chose. Appuyez sur 2 pour entendre nos plus sincères excuses. »

Vers 1983, ils ont décidé que j’avais besoin d’une mise à niveau et m’ont acheté l’Atari 5200. Je ne peux m’empêcher de rire maintenant en sachant que, moins d’un an après l’effondrement de l’industrie comme une singularité, j’ai eu deux des échecs les plus ignominieux des premiers jeux consécutifs. . Mais bon, comment mes parents auraient-ils su qu’ils m’avaient acheté deux consoles de canard boiteuses? Pas comme s’ils avaient grandi avec une connaissance approfondie des jeux vidéo. Leur cadre de référence était «il semble aimer ça» et «cela renforce la coordination œil-main!». Comme si j’allais devenir ophtalmologiste parce que j’avais le meilleur score dans Jungle Hunt.

Au fur et à mesure que je vieillissais et que de nouveaux systèmes sont sortis, moi qui ai grandi sans frères et sœurs, j’ai demandé à mes parents de les acheter pour moi lorsqu’une mise à niveau était justifiée dans mon esprit. J’ai eu la NES pour Noël en 1986 et j’avais une bibliothèque de plus de soixante jeux à Pâques 90. C’est là que je les ai convaincus que je devais avoir la Sega Genesis. Je ne peux pas imaginer la dépression mentale que mes parents ont eue lorsque j’ai vendu ma NES et tous les jeux dans un vide-grenier pour probablement 10% de ce qu’ils ont payé, tout cela pour qu’ils puissent commencer le processus d’achat d’une nouvelle bibliothèque de jeux. Jack Bauer n’a rien sur la torture que les enfants peuvent subir à un adulte. Je m’en fichais. Le NES était maintenant une poubelle de friperie! Il n’avait que huit maigres morceaux, tandis que Sega en avait seize! TELLEMENT PLUS DE BITS. Peu importait que je ne sache pas ce qu’était un peu. Aucun de nous ne l’a fait! Mais chaque bit comptait! Plus c’est gros, mieux c’est! Bien sûr, maintenant vous pouvez repérer l’une des quatre-vingt-quatorze façons différentes par Sega de rendre la bibliothèque Genesis disponible et obtenir une hernie inguinale en se moquant d’Altered Beast lorsque Zeus proclame «WIZE FWOM YO GWAVE». À l’époque, cependant, c’était une réalisation technologique comparable à la division de l’atome. Il y avait TALKING dans le jeu! De plus gros sprites! Défilement parallaxe! Traitement de souffle!

Ceci est maintenant disponible sur les lave-vaisselle.

Mes parents m’auraient acheté deux autres systèmes de jeux vidéo parce que j’ai insisté sur le fait qu’ils étaient aussi nécessaires que l’oxygène: l’add-on CD de Sega et la console Saturn. Pas mes meilleurs choix. J’ai également essayé de les amener à m’acheter un Turbo Express, mais ils ont tracé une ligne vers un système portable à 300 $ qui mangeait des batteries comme Godzilla mangeait de petits bâtiments et jouait à environ zéro des jeux que j’avais. Je n’ai même pas pris la peine de poser des questions sur mon Saint Graal: une Neo Geo. S’ils hésitaient au prix d’un Turbo Express, ils se contenteraient de payer le prix d’un seul jeu Neo Geo, sans parler de la console. Être un enfant unique n’est pas, comme il s’est avéré, une source infinie de décadence.

J’ai obstinément conservé la Saturne jusqu’en 1997, date à laquelle je ne pouvais plus nier son statut de zombie. Mon Babbage local avait un mur dédié aux jeux Saturn, et il y avait peut-être quatre jeux par étagère; la compétition avait tellement de jeux qu’ils se qualifiaient comme murs porteurs pour le centre commercial. Étant donné que j’avais maintenant 20 ans et que j’avais un travail à moi, il était temps de me lever et d’acheter mon propre remplaçant. J’ai économisé de l’argent sur mon travail, échangé sur la Saturn et acheté la PlayStation. Avec cela, les chemins croisés de mes parents et moi étant un joueur se sont séparés, pour ne plus jamais se croiser.

Je construis à un certain point, honnête. Soyez juste avec moi.

La génération X, ma génération, est la raison pour laquelle les jeux vidéo sont ce qu’ils sont aujourd’hui. Je ne dis pas cela avec vantardise, ou à la manière de vous-me devez. C’est ainsi que l’histoire s’est déroulée. Nous étions là pour transformer le 2600 et le NES en appareils aussi omniprésents que le téléviseur sur lequel il jouait, et nous étions là pour transformer le 3DO en une console dont l’héritage est «c’est arrivé?». Nous avons dit des choses comme SUSHI-X IN EGM DONNE SONIC ET KNUCKLES UN NEUF SUR DIX SAVEZ-VOUS À QUELLE FRÉQUENCE IL FAIT CELA JAMAIS, comme si cela pesait sur n’importe qui. Nous avons économisé notre allocation pendant des mois pour pouvoir acheter Super Mario Bros. 2, l’emmener à la maison et dire «… pourquoi est-ce que je lance des légumes sur une grenouille grincheuse?». Nous étions là pour le code sanguin et nous savions que l’enfant dont le beau-frère du voisin de l’ami du cousin qui vit au Canada connaissait TOTALEMENT le vrai code «Nude Raider». Nous connaissions tous le seul enfant à l’école qui avait le Turbografx-16, qui a dû s’asseoir sur la touche et écouter les débats sur la cour de récréation sur Mario contre Sonic.

Non, Timmy, Neutopia n’est pas aussi bon que Phantasy Star II ou Super Mario RPG. Arrêtez d’essayer de faire «chercher».

Les enfants d’aujourd’hui ont des parents joueurs. Nous sommes ces parents joueurs. Mais nous n’avions pas cela. Nous avions nos parents et nous avions nos jeux vidéo. L’idée de l’interaction de ces deux choses était aussi gênante que ce pauvre gamin avec le Turbografx. Et quand nos parents ont essayé de plonger leurs orteils dans notre piscine… c’était bizarre.

Mes souvenirs de mon père et des jeux vidéo consistent à le regarder parfois (il était vraiment fasciné par les jeux lunaires, pour des raisons que je ne saurai jamais), et à jouer très occasionnellement, mais seulement à certains jeux vidéo. Principalement, les jeux avec ou associés aux arts martiaux. Kung Fu, Ninja Gaiden, Legend Of Kage, Kid Niki, Budokan, Karate Champ… s’il y avait des stars de kick ou ninja ou un dojo dedans, il était partout. Il ne pouvait pas les jouer en vaut la peine. Vous savez ce que font les non-joueurs où ils déplacent le contrôleur lui-même dans la direction où ils veulent que quelque chose se passe? S’ils veulent que quelqu’un saute vers la droite, non seulement ils appuient sur la droite, mais ils font «sauter» le contrôleur en le déplaçant physiquement vers la droite d’une manière rapide et saccadée. Mon père faisait beaucoup ça quand il essayait de faire sauter Ryu Hayabusa. J’essaierais de lui dire d’appuyer simplement sur les boutons, vous n’avez pas besoin de faire du sémaphore pour faire passer Mario sur ce premier goomba. À ce jour, je suis convaincu que les commandes de mouvement de la Wii existent en partie parce que Shigeru Miyamoto a vu les parents de Boomer faire cela.

Comparé à ma mère, cependant, mon père était pratiquement le Dr Disrespect. Elle a joué un jeu, un seul: Tetris, sur cette vieille usine de migraines monochrome, la Game Boy. Je pense que j’ai pu profiter de ma Game Boy pendant un mois, peut-être six semaines, avant qu’elle ne voie Tetris et passe plusieurs mois de paiements hypothécaires sur des piles AA. Et une fois que son intérêt a diminué, il était de retour à la découverte de 22 dans le puzzle de mots croisés du Guide TV.

Cela nous amène, enfin, à cette rubrique et à son objectif. Une grande partie de la parentalité vient de ce que vous êtes témoin et vivez en tant qu’enfant. Vous imitez ce que vos parents ont fait parce que cela semble être une bonne idée. Parfois, vous faites exactement le contraire, pour à peu près la même raison. Mais parfois, il se passe des choses qui sont en dehors des connaissances expérientielles d’un parent. Nos parents n’avaient pas d’expérience avec les jeux vidéo parce que, duh, ils n’existaient pas. Certains ont fait plaisir à leurs enfants, certains ont été réprimés, mais ils ont tous dû inventer les règles au fur et à mesure, sans cadre de référence. Nous avons expérimenté leur tâtonnement sans instruction en temps réel. Au moment où j’ai entendu parler de Google Stadia, je savais que cette chose avait Ouya 2 écrit partout. Mais mes parents? Oubliez de savoir laquelle des Intellivision, Colecovision ou Atari 2600 était la plate-forme la plus stable; ils n’ont même pas compris que ces machines ne jouaient pas les mêmes cartouches. Après tout, les cartouches étaient de la même taille, elles devraient être interchangeables! Ils les ont même appelés TAPES, comme si j’écoutais Peter Frampton prendre vie sur un 8 pistes.

Maintenant, nous sommes les adultes, et nous essayons de naviguer dans la parentalité, qui est une terre étrangère en soi, et nous essayons de voir comment le jeu s’intègre dans le cadre. Parce que les jeux vidéo étaient quelque chose que nos parents gardaient à distance, notre feuille de route expérientielle est tout tâtonnante et conjecturale. Nous partageons maintenant cette expérience avec nos enfants au lieu de la voir de loin, mais nous ne savons pas comment faire cela, car nos parents ne l’ont pas fait. Nous devons trouver un équilibre délicat en tant que personne qui aime jouer et surveiller la vie de nos enfants joueurs, et nous devons le faire sur les bases grossières que nos parents nous ont données. Et le paysage changeant du jeu ne sert à rien. Quand nous étions enfants, « multijoueur » signifiait « attendez que votre frère ait fini, alors c’est votre Mario qui change de palais ». Maintenant, un jeune de 12 ans en France vous appelle des choses qui feraient rougir un débardeur. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Contenus et restrictions d’âge, DLC et abonnements de saison, micro-transactions, sorties annualisées, problèmes de pré-commande. Et les problèmes ne sont pas seulement limités à nos enfants qui jouent. Nous sommes toujours des joueurs, après tout. Être parent et joueur est un tout autre ensemble de problèmes. Tenter de conquérir des jeux super durs, des jeux avec des engagements de temps importants, partager une console avec votre conjoint gamer, collectionner, la discussion «Je veux un nouveau système» avec votre conjoint…

« Achetez un autre truc de boîte de jeu vidéo, et vous n’allez pas monter-haut-bas-bas sur ma manette. »

Etre joueur et parent est un équilibre délicat à une échelle invisible. Mes garçons les plus âgés ont quatorze ans, et mon plus jeune a huit ans, et c’est toujours aussi gênant. Parfois, je me sens perdu et je ne veux pas d’une voix saine d’esprit dans le désert. Ce que j’ai remarqué en regardant les médias de jeu, cependant, c’est qu’il y a une pénurie de connaissances et de ressources pour les parents joueurs qui est, vous savez, en fait utile et non pas un non-sens alarmiste. Les médias de jeu ont un objectif étroit en l’état, et cet accent est mis sur un groupe démographique auquel j’ai cessé d’appartenir il y a trois présidents. Trouver quelque chose qui parle aux gens dans ma position est presque impossible, à moins que je ne veuille aller dans des magazines parentaux, et cette idée me tient éveillé la nuit. Je suis sur Twitter, je vois assez de folie avant sept heures du matin. Ces magazines parentaux sont dirigés par des perliers psychotiques qui pensent que Mass Effect a été créé par Brazzers. Les parents joueurs ont besoin du point de vue des autres parents joueurs, et non de l’équivalent journalistique du sans-abri au coin de la rue, proclamer le «X» dans X-Box signifie que c’est un Roku pour le porno.

Il n’y a pas de ligne unique que je pourrais écrire qui soit meilleure que l’image seule.

Voilà donc ce que sera cette chronique: moi, essayant d’être ce type. Pas dans le statut d’expert officiel, non, mais comme ce que l’Internet fait de mieux: un savoir-tout autoproclamé avec un clavier! Un parent gamer parle au reste de vous, parents joueurs, d’être ces deux choses, avec quelques blagues stupides jetées pour l’empêcher de devenir prêcheur ou ennuyeux. Nous allons résoudre les bugs en cours de route, ce qui me donne une longueur d’avance sur Bethesda. Et ne pensez pas que vous ne pouvez pas lire ceci si vous n’êtes pas un parent. Vous verrez peut-être quelque chose d’un point de vue différent auquel vous n’aviez jamais pensé auparavant. Peut-être trouverez-vous mes horribles blagues vraiment amusantes, ce qui serait miraculeux. Peut-être que l’une de ces colonnes contiendra quelque chose d’utile que vous éviterez le jour où vous vous retrouverez avec vos propres enfants et que vous serez confronté à une situation similaire à celle-ci. Ou, vous pouvez pointer du doigt et rire et me déchirer en lambeaux dans la section des commentaires parce que j’ai utilisé la mauvaise forme de «son» et mon correcteur orthographique ne l’a pas attrapé. Ceci est Internet, pas une table ronde algonquine. J’ai des attentes raisonnables.

Donc, c’est de cela qu’il s’agira à partir de maintenant. Un père joueur, essayant publiquement de comprendre comment gérer le chevauchement de ce diagramme de Venn étrange, dans l’espoir que cela pourrait aider les autres.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, pendant que la femme donne un bain à notre plus petit, je pense que je peux jouer à Tetris Effect pendant quelques minutes. Viens voler cette version, maman!

Et en terminant…

Si vous n’avez pas fait de don au GoFundMe pour la femme et les filles de Larry Csonka, veuillez le consulter ici. Larry était un putain de gars. Certains d’entre vous se souviennent peut-être de moi comme du successeur de Mathew Sforcina pour Ask411. Larry m’a choisi après avoir fait quelques places d’invité pendant les rares vacances de Sforcina. J’ai été très flatté par l’invitation et j’ai eu le cœur brisé lorsque les circonstances de la vie réelle m’ont obligé à m’éloigner après seulement trois mois. Csonka n’était rien d’autre que compréhensif, et il y avait une invitation permanente à revenir sur le site à tout moment sous n’importe quel auspice. J’essayais de le contacter à propos d’un projet de podcast que j’avais cuisiné la semaine avant son décès. Hélas, nous ne nous sommes jamais connectés. Mais pendant le peu de temps que je l’ai connu, il n’a été que classe et professionnalisme. Bonne chance, Larry.

Bien que j’ai déjà un trésor d’idées pour les colonnes, il y a toujours de la place pour plus. Si vous avez quelque chose dont vous aimeriez me voir parler, laissez un commentaire ci-dessous, envoyez-moi un e-mail à [email protected], ou contactez-moi sur Twitter ici. Des sujets de style essai, des listes, une édition de questions-réponses, tout ce que vous avez. Je suis jeu. Ouais, j’ai fait une blague à papa. Je suis papa. Habituez-vous à cela. Et si vous n’avez pas d’idées, mais que vous souhaitez envoyer des commentaires, les options susmentionnées s’appliquent toujours. Écrire, c’est se connecter, et cela signifie avoir de vos nouvelles, alors laissez tomber une ligne. J’adorerais avoir de tes nouvelles.