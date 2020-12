Xbox a confirmé qu’au printemps, les appareils iOS et les PC Windows pourront profiter du service de Microsoft.

Microsoft a révélé des détails importants sur la progression du jeu dans le cloud sur le blog officiel Xbox Wire. Par Jerret West, CVP en marketing de jeux vidéo, de la société Redmond, ils ont confirmé leur intention de développer cette fonctionnalité via Xbox Game Pass Ultimate, annonçant le arrivée du service sur les appareils iOS et les PC Windows au printemps 2021.

Le jeu cloud Xbox arrive ce printemps sur les appareils iOS et les PC Windows. Maintenant disponible sur AndroidDe Xbox, ils le marquent comme la prochaine étape de leur voyage pour atteindre plus de joueurs à travers le monde, en intégrant le jeu dans le cloud dans le cadre de Xbox Game Pass Ultimate. De cette manière, en plus de pouvoir lire les titres de la famille Xbox sur un PC Windows via l’application, il sera bientôt également possible de à partir d’appareils iOS et d’un PC Windows. Ainsi, disent-ils, ils pourront donner la possibilité à plus d’un milliard d’appareils d’accéder au contenu de l’écosystème Xbox, accueillant tous les types de joueurs. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un service déjà actif sur Android.

“Nous envisageons une expérience parfaite pour tous les types de joueurs; que ce soit jouer à Minecraft Dungeons avec vos amis Xbox à l’aide des commandes tactiles sur un iPhone, ou sauter à Destiny 2 sur Surface Pro lorsque vous faites une pause entre les réunions. Quel que soit l’écran que vous préférez, nous voulons vous faciliter la tâche pour continuer votre jeu et vous connecter avec vos amis », a déclaré West dans le communiqué.

Le blog indique également de nouveaux détails, tels que l’arrivée de la technologie de jeu en nuage sur plus de marchés, y compris Australie, Brésil, Japon et Mexique, où les tests avec la version préliminaire de Project xCloud viennent de commencer.

Enfin, le porte-parole de Microsoft indique également que la réponse à l’arrivée des Xbox Series X et S a été à la fois “écrasante et encourageante”, révélant des faits curieux:

Les utilisateurs de Xbox ont déjà joué à plus de 3800 titres différents.

La participation mensuelle au Game Pass a été le double de la normale

Des records de ventes ont été battus au Royaume-Uni, en France et en Allemagne

40% des nouveaux joueurs ont opté pour la Xbox Series S

Plus de 1.6 mises à jour via Smart Delivery

De plus, ils ont donné une liste de jeux qui seront disponibles à l’avenir, lorsqu’ils arriveront sur le marché, sur Xbox Game Pass:

Halo infini

Psychonautes 2

L’ascension

The Medium (Exclusivité Console)

The Gunk (Exclusivité Console)

Warhammer 40K: Darktide (exclusivité console)

Exomecha (Exclusif sur consoles)

Déchiqueteurs (exclusivité console)

Mépris

Skatebird

Disque statique mort

La belle vie

