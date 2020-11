Il est inhabituel que des jeux multiplateformes sortent sur Nintendo Switch en même temps que les versions PC, PlayStation ou Xbox. Mais avec Ghostrunner, un jeu d’action spectaculaire avec une esthétique cyberpunk, c’est presque arrivé. 505 Games a sorti ce jeu la semaine dernière sur les autres consoles… En annonçant que la version Switch, prévue pour le même jour, était retardée.

Heureusement, l’attente a été très courte, puisque Ghostrunner a déjà une date sur Switch: mardi prochain, 10 novembre. Il ne sortira qu’en format numérique, comme dans les autres versions.

Bande-annonce de Ghostrunner sur Nintendo Switch

Ghostrunner est un jeu à la première personne, dans lequel un ninja du futur accélérer à travers de larges étapes, courir sur les murs, accrocher et faire du parkour Mirror’s Edge, et embrocher les ennemis avec notre katana. Sans aucun doute, c’est un jeu graphiquement spectaculaire, qui démontrera tout ce que le matériel hybride de Nintendo peut donner de lui-même. Dans cette galerie, vous pouvez voir à quoi ressemble le jeu sur notre console.

Aussi, si vous l’achetez Entre le 10 novembre et le 10 décembre, vous recevrez deux katanas exclusifss, l’un d’entre eux unique à la version Switch. Les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks promettent une grande optimisation du jeu rapide (qui nécessite une précision extrême dans les sauts et les combats) et l’expérience est très fluide. À en juger par la photo, la différence graphique est évidente, mais la chose la plus importante à propos de ce jeu est que le gameplay est fluide.

Oserez-vous essayer cette version? Certainement, il est rare qu’un jeu aussi exigeant graphiquement, et tiers, parvienne à atteindre la console Nintendo, et aussi avec si peu de différence par rapport aux autres versions …

