Les joueurs du jeu vidéo à succès Nintendo Switch continuent de faire preuve de créativité.

Presque tout le monde a déjà pensé à la façon dont nous créerions notre jeu vidéo favori ou comment nous modifierions l’un des existants. Les entreprises savent que les joueurs aiment ça à découvrir et laissez libre cours à votre imagination. C’est pourquoi les titres dédiés à la création de jeux ont tendance à attirer l’attention. Bien sûr, l’un des meilleurs exemples c’est Super Mario Maker 2.

Le deuxième opus de Mario Maker a été vendu plus de cinq millions copies, se classant parmi les 15 jeux les plus vendus sur Nintendo Switch. La communauté autour du jeu est énorme et Nintendo a annoncé que les joueurs ont déjà créé plus de 20 millions de niveaux, une figure de scandale, et pour cela il a publié une nouvelle image spéciale. Cela a sûrement aidé à pouvoir créer des mondes complets avec leurs différents écrans.

Le jeu, qui est sur le marché depuis un peu plus d’un an, a atteint le chiffre de 10 millions de niveaux créés en janvier, donc effectivement la communauté toujours en vie et soutenir le titre. En fait, les joueurs ont eu de bonnes nouvelles dans le dernier Direct à l’occasion du 35e anniversaire de Mario, car la société japonaise a confirmé qu’elle arriverait Nouveau contenu à Super Mario Maker 2 sur novembre.

Je suis sûr que Nintendo est heureux pour voir la bonne santé de l’une de ses exclusivités et, surtout, pour le grand moment financier que traverse l’entreprise. Si vous ne savez toujours pas très bien quoi il peut offrir Super Mario Maker 2, vous pouvez vous rappeler notre analyse de l’un des incontournables de Switch.

En savoir plus sur: Mario, Nintendo, Super Mario, Super Mario Maker 2 et Nintendo Switch.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["switch"]).setTargeting("publisher", ["nintendo"]).setTargeting("genre", ["acción","plataformas"]).setTargeting("game", ["super-mario-maker-2"]).setTargeting("url_sha1", "301c372d3da625b674ce020f0a265f60fc88d27b");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');