Shinji Mikami est l’un des maîtres de l’industrie, notamment en ce qui concerne les jeux vidéo d’horreur. Il est le père de sagas comme Resident Evil ou The Evil Within. Il dirige actuellement Tango Gameworks, un studio avec lequel il travaille au développement de Ghostwire Tokyo, dans une proposition avec une composante plus psychologique. Au cours des années, il a été dans l’industrie, des emplois qui n’ont pas vu le jour et qui auraient pu donner beaucoup de choses à dire.

Mikami affirme que le projet a été mené jusqu’à la fin bien qu’il n’ait pas convaincu les dirigeantsComme on le voit dans Variety, le célèbre créateur parle d’un projet qu’il avait entre les mains pendant les premiers mois de sa vie avec Jeux de Tango, l’étude qu’il dirige. Il affirme qu’il avait une idée pour plusieurs emplois un peu plus petits et qu’après l’acquisition de l’entreprise par Zenimax, ces propositions plus modestes se sont estompées. L’un d’eux mettait en vedette un cafard.

“Nous avons eu un jeu où le personnage principal était un cafard qui devrait tuer les humains. Il mesurait à peine quatre pouces et marchait parfois sur deux jambes et parfois quatre. J’ai dû prendre une arme et commencer à tirer sur des humains pour les vaincre », avoue Mikami. Quand il l’a présentée, ils ont indiqué que« les dirigeants ils n’étaient pas très satisfaits et il n’a pas été libéré », bien qu’il assure qu’ils ont fait le jeu jusqu’à la fin.

De la même interview, et comme nous vous l’avons montré il y a quelques jours, le créatif laisse la porte ouverte à la possibilité de revenir s’asseoir dans le fauteuil de direction d’un jeu. le sien dernier emploi en tant que directeur C’était le mal intérieur. Verrons-nous un jour ce curieux jeu annulé qui nous met dans la peau des cafards face aux humains?

