Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète peut désormais être apprécié sur Nintendo Switch, ainsi que sur d’autres plateformes, au prix de 14,99 euros. Mais si pour une raison quelconque vous n’êtes pas convaincu, nous vous laissons une vidéo avec environ une heure et demie de gameplay de ce jeu tant attendu. Bien entendu, il faut préciser que la vidéo en question ne nous appartient pas et vous parvient grâce à Chaîne Nintendo Hall sur Youtube. Profitez-en!

Coïncidant avec son dixième anniversaire, Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète est une version complète et rééditée pour Nintendo Switch, ainsi que pour d’autres plates-formes. La version originale du jeu a reçu les éloges des joueurs et les critiques en raison de la couleur de ses paramètres, de sa jouabilité et du grand hommage à la bande dessinée Scott Pilgrim qu’elle représentait. Malheureusement, des problèmes de licence et de droits ont entraîné la suppression du jeu des magasins Xbox et PlayStation, restant pendant de nombreuses années l’un de ces “jeux vidéo perdus” auxquels seule une poignée de joueurs avait accès.

Heureusement, ces temps sombres sont derrière nous, et maintenant nous pouvons profiter des aventures de Scott, Romona, Kim Pine, Stephen Stills, Knives Chau et Wallace Wells. (ces deux derniers étaient des DLC dans l’original) affronter la ligue des ex-petits amis maléfiques. Si, pour une raison quelconque, une vidéo ne vous suffit pas, nous aurons un examen complet du jeu très prochainement, alors attendez-le avec impatience. Voulez-vous en savoir plus sur ce jeu? Eh bien, dans ce lien, nous avons quelques détails sur le budget de la version originale et un DLC qui ne pouvait pas voir la lumière.

Vous pouvez mettre la main sur Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète Par le biais de l’eShop Nintendo Switch, bien que si vous en avez les moyens, Limited Run Games a déjà ouvert des réservations pour une édition physique du jeu.

