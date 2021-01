Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bethesda prépare plusieurs versions très importantes pour les prochaines années. Parmi eux se trouvent The Elder Scrolls VI, le nouvel opus de leur franchise à succès. De plus, nous avons Starfield, votre prochaine IP avec laquelle vous cherchez à conquérir plus de joueurs.

Comme si cela ne suffisait pas, la société a révélé cette semaine qu’elle préparait également un nouveau jeu Indiana Jones avec MachineGames et Lucasfilm Games. Tous ces projets ont quelque chose en commun, car Todd Howard, un créateur et gestionnaire hors pair de l’entreprise, y travaille.

Cela a un peu inquiété les fans de Bethesda, car ils pensent que le jeu Indiana Jones pourrait affecter le développement de The Elder Scrolls VI et Starfield. Pour cette raison, Pete Hines, le directeur marketing de Bethesda, s’est exprimé sur le sujet.

Trouver: Difficile d’imaginer que The Elder Scrolls VI soit exclusif à Xbox, selon Howard

Le match d’Indiana Jones n’affectera pas les titres attendus de Bethesda

Hines a été interrogé sur les réseaux sociaux sur le rôle actuel de Howard dans le développement de The Elder Scrolls VI et Starfield. Un fan a demandé si le créateur était toujours en charge en tant que directeur des deux projets, après qu’il ait été confirmé qu’il serait également en charge du jeu Indiana Jones.

“[Howard] c’est un homme talentueux qui fait ça depuis des années, je suis sûr qu’il va bien. Cependant, je me demande s’il est toujours le réalisateur de Starfield et Elder Scrolls VI », a déclaré un fan de Bethesda.

Le fan a reçu une réponse claire de Hines, qui a déclaré que Howard travaillait sur plusieurs projets simultanément. Selon les détails, l’objectif principal de la création est de diriger The Elder Scrolls VI et Starfield, des titres qui ne seront pas affectés par le jeu Indiana Jones.

Comme si cela ne suffisait pas, Hines a révélé que Howard faisait également partie de l’équipe en charge de la série Fallout qu’Amazon et les créateurs de Westworld préparent. Apparemment, sa participation au jeu Indiana Jones est due au fait qu’il est un grand fan de la franchise.

“Todd est un fan d’Indy de longue date et essaie depuis plus d’une décennie de créer ce jeu. Il est plus que ravi de travailler avec l’équipe primée de MachineGames”, a ajouté Hines.

Todd est actuellement EP sur de nombreux BGS et d’autres projets, tels que l’émission télévisée Fallout. Son objectif principal reste la réalisation des prochains jeux Starfield et TES6, qui ne sont pas affectés par les nouvelles d’aujourd’hui. – Pete Hines (@DCDeacon) 12 janvier 2021

Dans le cas où vous l’avez manqué: Starfield n’est pas encore prêt à se montrer, mais l’attente en vaudra la peine

Pour le moment, aucun des projets n’a été entièrement révélé ni aucune fenêtre de lancement confirmée. Trouvez plus d’informations sur Bethesda et ses prochains jeux sur ce lien.

La source