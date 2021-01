Hier, Bethesda et Lucasfilm Games nous ont surpris en révélant qu’un nouveau jeu Indiana Jones est déjà en développement par MachineGames, le studio qui a livré les dernières tranches de Wolfenstein. Cette annonce a également révélé que Todd Howard serait le producteur exécutif du projet, ce qui inquiétait les fans, étant donné que le réalisateur est déjà en charge de Le VI Elder Scrolls, Starfield et autres projets. Heureusement, Il a été révélé que cela n’affectera pas la position de Hodward dans d’autres développements.

Après la publication des informations initiales hier, plusieurs fans ont commencé à se demander comment le poste de producteur exécutif du jeu Indiana Jones pourrait affecter l’implication de Todd Howard dans d’autres titres Bethesda. De cette façon, Pete Hines, vice-président principal du marketing de l’entreprise, a révélé que rien n’avait changé jusqu’à présent.. Voici ce qu’il a commenté:

Todd est actuellement producteur exécutif sur de nombreux projets BGS, tels que l’émission télévisée Fallout. Son objectif principal reste de diriger les prochains jeux Starfield et TES6, qui ne sont pas affectés par les nouvelles d’aujourd’hui. Todd est un fan d’Indy de longue date et essaie depuis plus d’une décennie de créer ce jeu. Il est plus que ravi de travailler avec l’équipe primée de MachineGames, une solution parfaite pour Indy. “

Il semble que Howard soit quelqu’un qui aime constamment se joindre à des projets. Espérons juste que les commentaires de Hines se réalisent, et L’implication d’Indiana Jones dans le jeu ne compromet pas votre relation avec The Elder Scrolls VI, Starfield et autres projets. Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter la bande-annonce de révélation de ce jeu ici. De la même manière, nous vous racontons ici l’histoire d’Indiana Jones dans l’industrie du jeu vidéo.

Via: Pete Hines