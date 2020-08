Par Stephany Nunneley,

Spellbreak, la prochaine bataille royale, sortira la semaine prochaine le 3 septembre.

Spellbreak est un jeu de sorts d’action multijoueur dans lequel vous incarnez un mage de combat.

Dans ce document, vous «maîtriserez les sorts» et la magie élémentaire en fonction de votre style de jeu et vous lancerez de puissantes combinaisons de sorts pour dominer les autres joueurs à travers les Terres Creuses.

Le jeu propose des personnages très mobiles et était récemment en version bêta fermée.

À sa sortie, il prendra en charge les fonctionnalités cross-play, cross-progression et cross-party.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, consultez le site officiel.

Il sera disponible pour PC via Epic Games Store, et sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

