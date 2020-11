Ubisoft a retardé le lancement du projet, le troisième annoncé par l’entreprise ces derniers jours.

Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine ne sont pas les seuls grands développements d’Ubisoft à reporter leurs sorties. En ce sens, un nouveau retard dans la première de Le projet Avatar, un changement qui semble être dû au fait que son arrivée sur le marché coïncide avec la suite du film Avatar, portant la vente du jeu vidéo à l’exercice qui commence en avril 2022.

Avatar 2 devait sortir en salles le 17 décembre 2021, mais en été, son changement de date a été confirmé au 16 décembre 2022, reportant également le box-office du reste des suites: Avatar 3 le 20 Décembre 2024, Avatar 4 le 18 décembre 2026 et Avatar 5 le 22 décembre 2028. Avatar, souvenez-vous, est l’un des films les plus rentables de l’histoire.

Presque aucun détail n’a été partagé sur le projet AvatarQuant à The Avatar Project, de nombreux détails sur le projet ne sont toujours pas partagés, au-delà des agents impliqués: Ubisoft Massive, connu pour être principalement responsable de la remarquable série d’action et de tir RPG The Division, Lightsorm Entertainment, le studio de James Cameron et Fox Interactive.

The Avatar Project n’est pas le premier jeu vidéo qui se déroule dans le nouvel univers de science-fiction du réalisateur canadien James Cameron. En 2009, parallèlement à la première du premier film, Avatar: The Game de James Cameron, un développement d’Ubisoft Montréal avec des cotes discrètes, arrive sur PC et consoles. Le nouveau titre devrait avoir des valeurs de production plus élevées que celles vues à l’époque.

Ubisoft Massive, pour sa part, a lancé The Division 2 l’année dernière, se démarquant dans l’analyse de 3DJuegos pour ses tournages tactiques, profonds et vraiment soignés.

