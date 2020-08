Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

25/08/2020 14h55

Ce jour, Divertissement GameMill a surpris tout le monde avec l’annonce d’un nouveau jeu vidéo basé sur Cobra Kai, la série qui sert de continuation aux films originaux de Karate Kid. Le titre officiel du jeu est Cobra Kai: La saga Karate Kid continue. Ci-dessous, vous pouvez voir le premier aperçu vidéo de ce prochain titre.

Ce jeu aura une histoire originale, et vous devrez jouer dans le cadre de Cobra Kai et Miyagi-Do Karaté afin de débloquer la fin définitive. Heureusement pour les fans de la série et des films, les deux Ralph Macchio Comment William Zabka, Les acteurs originaux des films et séries prêteront leur voix pour le jeu vidéo.

Vous pourrez lire ce titre à partir de 27 octobre 2020 sur les plateformes de Xbox One, Nintendo Switch et PS4. Dans les actualités liées à Cobra Kai, la troisième saison viendra à Netflix l’année prochaine.

Via: IGN

Xbox embauche des employés de Naughty Dog et Crystal Dynamics

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.