L’aventure double ses chiffres d’activité ces semaines trois ans après son lancement.

Rust continue de battre ses records personnels. Le jeu vidéo d’action et de survie est sorti en accès anticipé il y a huit ans, recevant sa version 1.0 en 2018, mais ce n’est que jusqu’à présent que sa renommée a atteint son apogée. En ce sens, au cours du week-end dernier, la production de Studios Facepunch atteint un pic d’utilisateurs simultanés de 244394 personnes.

Les données sur l’aventure ne sont pas seulement une question de jours spécifiques. Au cours de ce dernier mois, Rust compte en moyenne plus de 110 000 utilisateurs, près du double de ceux obtenus les mois précédents. Par exemple, en avril 2020, le jeu vidéo comptait en moyenne 67504 joueurs et un maximum de 125415 personnes, un chiffre qui ne concorde pas avec les chiffres que la production a enregistrés avec l’arrivée de 2021.

Les raisons de ce succès ne se trouvent pas loin de l’Espagne. Ce samedi le Tournoi de gladiateurs, un événement Egoland, le serveur qui rassemble certains des créateurs de contenu hispanophones les plus performants qui se réunissent depuis quelques semaines quotidiennement pour jouer à la production, augmentant ainsi la visibilité du titre sur des plateformes telles que Twitch et, évidemment, Steam.

Fall Guys, Among Us… Jeux vidéo alimentés par des streamers

Rust n’est qu’un exemple de plus de la grande puissance des créateurs de contenu ces dernières années pour faire connaître certains jeux vidéo. En 2020, les cas de Fall Guys ont été sonnés, avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus uniquement sur Steam, et de Among Us, un titre qui a même joué dans une émission massive avec une membre du Congrès américain. Les deux jeux voient actuellement leur nombre baisser, bien que dans le cas de Among Us, sa nouvelle carte pourrait l’aider à regagner du terrain. Dans 3DJuegos, nous avons déjà parlé de plusieurs jeux qui ont eu une seconde vie, parmi lesquels se trouvaient Rust et Among Us.

Dans le cas du protagoniste de cette nouvelle, il y a quelques jours, nous avons partagé un guide de survie Rust avec plusieurs conseils pour les débutants.

