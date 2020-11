Annoncé il y a environ un an, enfin la compilation Jeu vidéo en colère Nerd 1 & 2 est arrivé sur l’eShop de la console hybride, le passé 30 octobre pour être plus exact. Il s’agit d’une version améliorée des deux jeux, qui est sortie à l’origine sur 3DS séparément des autres plates-formes, et parmi ces améliorations, il y a l’inclusion de vies illimitées pour les modes de jeu Facile et Normal, compte tenu de la difficulté élevée des titres originaux. , en gardant le mode Difficile pour ceux qui veulent continuer à vivre l’émotion du défi original, améliorations visuelles, petites refontes dans certains niveaux, adaptation du premier jeu au moteur du second, retour au jeu plus rapidement après avoir perdu une vie, parmi autres. Les deux jeux nous permettent de profiter des aventures virtuelles mettant en vedette le populaire analyste de jeux vidéo rétro qui propose depuis des années son analyse vidéo particulière, basée sur un langage grossier, d’une manière très critique et avec beaucoup d’humour acide, et en eux de multiples références et Hommage à de nombreux jeux vidéo classiques tels que la saga Mega Man. Nous pouvons le voir en mouvement grâce au gameplay suivant:

Gameplay Angry Video Game Nerd 1 et 2 (Nintendo Switch eShop)

Angry Video Game Nerd a été aspiré dans Game Land! À vous de le guider à travers trois mondes de jeu rétro terrifiants et perfides! Angry Video Game Nerd Adventures: Remastered et Angry Video Game Nerd II: Reassimilated se réunissent pour une expérience nerd ultime. C’est la façon définitive de jouer à la série… avec beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités! Cette collection de luxe vous apporte toutes les étapes des deux célèbres plateformes d’action, remixées et rééquilibrées, ainsi qu’un dernier chapitre complètement nouveau et jamais vu auparavant pour lier l’expérience pour une expérience ultime de rage ringard.

