Après avoir été absent de tout magasin numérique pendant une bonne poignée d’années, Ubisoft a finalement ramené Scott Pilgrim vs. The World: The Videogame – Complete Edition pour que tout le monde puisse à nouveau profiter de l’un des meilleurs Beat’em up. Comme si cela ne suffisait pas pour ramener le jeu au format numérique, Limited Run Games prépare jusqu’à trois éditions physiques différentes. Et comme cela arrive souvent à chaque fois qu’un jeu sort, l’équipe en charge révèle certains des secrets des coulisses. Mais Bryan Lee O’Malley, auteur de la bande dessinée originale, a déjà dit tout ce qu’il avait à dire au cours des dix dernières années …

Nous avons manqué de The Clash at Demonhead jouable dans Scott Pilgrim vs. Le monde: le jeu vidéo

Eh bien, il est en fait logique que Todd ne soit pas jouable. Ses pouvoirs végétaliens sont trop forts

C’est à travers un message sur son compte Twitter personnel que le Canadien a révélé que lors du développement du jeu en 2009, la possibilité de faire un troisième DLC qui inclurait le groupe The Clash at Demonhead en tant que personnages jouables a été soulevée, mais finalement par les coupes budgétaires n’étaient pas possibles. Si cela avait été le cas, le jeu aurait gagné Envy Adams, Todd Ingram et Lynette Guycott en tant que personnages jouables, atteignant un total de dix. Malheureusement ce n’était pas comme ça et sachant que l’équipe de développement d’origine du jeu ne verra pas un sou pour cette nouvelle relance, je doute qu’Ubisoft se consacre à l’expansion du titre.

Voir également

La source

en relation