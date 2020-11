Ce speedrunner parvient à trouver la clé pour ouvrir cette porte qui avait causé tant de maux de tête.

S’il y a une chose dans la communauté Souls, c’est qu’elle est persistante. Qu’il ne s’abandonne pas aux mystères, à de nouveaux défis, et lorsque le remake de Demon’s Souls pour PS5 est arrivé dans les magasins avec une mystérieuse porte fermée dans son monde, que personne ne savait comment surmonter, les joueurs étaient clairs que leur mission était ouvrez-le à tout prix. Eh bien, le mystère se termine aujourd’hui, puisqu’un utilisateur a réussi à trouver la clé de Résoudre le puzzle.

Puisque nous parlons de un nouvel objet du jeu, non présent dans l’original Demon’s Souls, et qui a suscité beaucoup d’intérêt chez les joueurs, nous vous conseillons ici avant SPOILERS POSSIBLES pour tous ceux qui ne veulent pas connaître la manière dont cette porte s’ouvre, pour résoudre eux-mêmes le mystère. Si cela ne vous importe pas et que vous voulez savoir ce qui se cache derrière la porte, continuez à lire.

Le secret derrière la porte

Eh bien, selon les actions de Kotaku, le secret a été résolu par Distortion2, un speedrunner du jeu qui a passé des heures et des heures à parcourir chaque millimètre du remake par Bluepoint Games. Et la clé, comme beaucoup le croyaient, résidait dans l’un des nouveaux éléments du jeu: le pièces en céramique. Ces pièces sont une goutte très rare, qui apparaît uniquement et exclusivement dans le nouveau mode Fracturé du jeu, une sorte de monde «miroir» ajouté dans le remake. Sur la base de l’expérience précédente des joueurs avec le remake de Shadow of the Colossus, il était clair pour beaucoup que ces pièces étaient lié d’une certaine manière avec la porte.

Sur cette base, Distortion2 a entrepris de collecter autant de pièces en céramique que possible. Et, avec eux dans son inventaire, il a décidé de rendre visite à un ami typique des Souls, à Sparkly le corbeau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est un personnage qui propose des échanges lorsque des objets sont déposés dans son nid. Et, après vous avoir offert beaucoup de 30 pièces en céramique, le corbeau récompense ce joueur avec un clé rouillée. Oui, la clé qui ouvre enfin cette porte imprenable.

Maintenant ce que beaucoup voudront savoir Quel trésor se cache derrière la porte? Pourraient-ils être des indices sur la suite pour Bluepoint? Un clin d’œil ou un secret sur la saga? Eh bien … c’est une armure. Bien que ce ne soit pas n’importe quelle armure, mais celle qui est très demandée par les fans du jeu original: le armure de pénétrateur, le chef de la zone 1-3. En fin de compte, l’important n’est pas tant le trésor que de voir une communauté entière, unie pour résoudre le même mystère.

Avec le secret de la porte exposés, maintenant beaucoup se concentreront sur la résolution de tous les défis de ce remake qui arrive sur PS5 sans un mode facile, avec toute la difficulté du jeu original. Si vous avez des doutes sur l’opportunité d’oser ou non, dans notre analyse Demon’s Souls, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’aventure. Et, accessoirement, nous vous rappelons que des impressions vidéo complètes du contrôleur DualSense sont disponibles, ainsi que cette analyse de la PlayStation 5 avec des détails sur la nouvelle génération de Sony.

