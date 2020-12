Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 12:56 pm

Les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles, ce qui signifie que pratiquement tous les fans, quelles que soient leurs capacités physiques ou mentales, peuvent en profiter comme tout le monde. Tel est le cas du streamer populaire, Pitbullgreece, qui après un malheureux accident qui lui a coûté les mains et les pieds, a réussi à accumuler jusqu’à 140 victoires en Call of Duty: Warzone en utilisant uniquement votre bouche.

Joueur PC a lancé un nouvel épisode de sa série Totalement jeu, dans lequel Pitbullgreece diffuse vos jeux en direct Jeux sur Facebook. Non seulement il a 140 victoires en Warzone, mais a également réalisé près de 5000 éliminations dans le jeu, et tout cela en utilisant quelque chose connu sous le nom de Quadstick, un contrôle spécial pour les tétraplégiques.

En réalité, Pitbullreece estime que certains de ses rivaux considèrent sa manière de jouer comme une “triche”, ce à quoi le streamer a répondu:

«Je sens que je suis meilleur que de nombreux joueurs qui jouent avec leurs mains. Certains appellent cela un avantage concurrentiel, la façon dont je peux bouger et tout. Mais vous avez tous vos doigts, alors qui est le meilleur joueur? “

La source: Joueur PC

