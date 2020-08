Apple prend auparavant la tête du développeur Fortnite Epic Games dans sa bataille juridique sur les frais d’achat intégrés.

La bataille en cours entre Apple Inc. et Epic Games a frappé les tribunaux plus tôt dans la journée lors d’une audience virtuelle m Zoom. Les deux parties plaident leur cause avec Epic se concentrant fortement sur le retour de Fortnite sur l’App Store. La juge de district des États-Unis, Yvonne Gonzalez, a déterminé en séance l’une des procédures judiciaires qu’Apple n’avait aucune obligation de restaurer Fortnite sur son App Store. Bien qu’il puisse sembler qu’Epic Games ne démarre pas à chaud, le juge Gonzalez a tranché en faveur du développeur de jeux vidéo basé en Caroline du Nord sur un autre point.

L’un des plus gros marteaux d’Apple à balancer est venu sous la forme de leur capacité à supprimer toutes les applications exécutant Unreal Engine d’Epic. Les esprits ont éclaté après qu’Apple ait promis de prendre de telles mesures le 28 août. Cependant, le contre-procès d’Epic Games a joué en leur faveur. Selon un article de Bloomberg, le juge Gonzalez a cru; « Epic a violé ses accords avec Apple en essayant de gagner de l’argent sur les achats Fortnite tout en accédant gratuitement à la plate-forme d’Apple, mais n’a violé aucun contrat lié à Unreal Engine et aux outils de développement. »

Pour le moment, Epic est au moins sûr sur un point, en particulier compte tenu des dommages qu’Apple aurait pu causer en supprimant toutes les applications exécutant Unreal Engine. En plus de Fortnite, des jeux comme BattleGrounds (PUBG) Mobile de PlayerUnknown et Mortal Kombat 11 utilisent le même moteur.

Microsoft est même entré dans le mélange lorsque le chef de la Xbox, Phil Spencer, s’est opposé à la tentative d’Apple de supprimer tous les titres iOS exécutant Unreal Engine.

Aujourd’hui, nous avons déposé une déclaration à l’appui de la demande d’Epic de conserver l’accès au SDK Apple pour son moteur Unreal. S’assurer qu’Epic a accès à la dernière technologie Apple est la bonne chose pour les développeurs et joueurs gamers https://t.co/72bLdDkvUx – Phil Spencer (@ XboxP3) 23 août 2020

Impact de la suppression de Fortnite

Cependant, la suppression de Fortnite est valable et c’est une rupture difficile pour le célèbre titre Battle Royale et ses développeurs. En février 2019, Sensor Tower a rapporté que Fortnite sur iOS avait atteint plus de 500 millions de dollars en un an seulement. Il est prudent de dire que le jeu a franchi le milliard de dollars il y a longtemps. Malheureusement, Epic prendra un coup considérable car Fortnite n’apparaît plus dans l’App Store. Google a également décidé de supprimer Fortnite du Google Play Store pour les mêmes raisons qu’Apple.

La tentative d’Epic de contourner les frais d’achat in-app d’Apple de 30% n’a pas encore donné beaucoup de succès. Le départ est encore précoce, mais Epic a sûrement les mains pleines. Ces procédures judiciaires ne pouvaient pas non plus arriver à un pire moment. Epic Games sortira sans délai Fortnite Chapter 2 – Season 4 plus tard cette semaine. Pour le moment, les lecteurs iOS ne pourront pas bénéficier de la dernière mise à jour.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Le poste Règles de juge en faveur d’Apple sur la suppression de l’App Store Fortnite est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.