Après qu’Epic Games ait enfreint les règles de l’App Store, Apple a pris des mesures à ce sujet et a non seulement expulsé Fortnite de sa boutique d’applications, mais a également engagé la bataille devant les tribunaux et présenté des accusations contre Epic Games, parmi lesquels il y avait des blessures pour vol. Cependant, aujourd’hui, un nouveau chapitre a eu lieu et il a été révélé que cette accusation ne se poursuivra pas.

Selon les informations de Bloomberg (via GameSpot), aujourd’hui la juge en charge de l’affaire Epic Games et Apple, Yvonne Gonzalez Rogers, a rejeté les accusations d’Apple contre Epic Games pour vol.

«Il s’agit d’une rupture de contrat très médiatisée et d’une affaire antitrust et c’est tout à mon avis. Vous ne pouvez pas simplement dire que c’est illégal malgré tout », a expliqué le juge à l’avocat d’Apple. “Vous devez avoir une preuve.”

La bataille d’Epic Games et d’Apple se poursuivra

Il est important de dire qu’avec cette décision du juge Epic Games n’a pas gagné sa bataille. Cette accusation n’est que l’une des accusations qu’Apple a ajoutées au différend dans sa demande reconventionnelle.

Cette décision de Gonzalez Rogers signifie que quoi qu’il arrive au cours de la bataille juridique entre Epic Games et Apple, Epic Games ne sera pas facturé de frais de vol et n’aura donc pas à indemniser davantage Apple pour lesdits dommages.

Ainsi, la bataille juridique se poursuivra comme une rupture de contrat à la date qui avait déjà été fixée il y a quelques semaines, jusqu’en mai 2021, il faudra donc longtemps pour savoir quel sera l’avenir de Fortnite sur les appareils Apple. Nous te tiendrons au courant.

Une autre entreprise qui a du mal à apporter ses services aux appareils Apple est Microsoft, donc on ne sait pas s’il sera un jour possible de jouer à xCloud sur ces plates-formes. De son côté, Epic Games semble pouvoir trouver un moyen de ramener Fornite sur ces systèmes grâce à la technologie de Nvidia.

