Kirby est l’une des franchises les plus anciennes de Nintendo et au fil des ans, HAL Laboratory a travaillé sur divers projets à la fois dans le monde des jeux vidéo et du divertissement en général. Étant l’une des séries les plus actives de Nintendo, il est normal que 2021 contienne beaucoup de projets pour la série, et récemment le développeur en charge a confirmé qu’il existe de nombreux projets pour Kirby et des jeux originaux pour l’année prochaine.

Comme d’habitude au Japon, les magazines et portails de jeux vidéo ont organisé une réunion avec les principaux créateurs de jeux vidéo pour partager plus de détails sur leurs franchises et ce à quoi les fans pourraient s’attendre en 2021. 4Gamer (via Siliconera) a mené une interview dans laquelle Les trois directeurs du laboratoire HAL Tadashi Kawai, Teruhiko Suzuki et Yumi Todo étaient présents, qui en ont profité pour parler des projets de l’entreprise pour l’année prochaine.

Si vous êtes fan de Kirby, alors 2021 pourrait être une année très excitante, car Yumi Todo a confirmé qu’il y avait de nombreuses surprises liées à ce personnage de Nintendo. Bien sûr, le réalisateur n’a pas révélé les projets en cours de développement, mais a anticipé qu’il y avait des plans “non seulement pour les jeux, mais aussi pour les marchandises, les livres et une grande variété d’événements, comme le Kirby Cafe”.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que le Kirby Cafe est un lieu de restauration qui a connu un tel succès au Japon qu’il a été annoncé qu’il deviendrait un établissement stable. Côté jeu vidéo, nous vous rappelons qu’il y a quelques mois à peine un nouveau jeu de combat de la série a fait ses débuts, Kirby Fighters 2, si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre critique écrite.

Dans le cas où vous l’avez manqué: HAL Laboratory a assuré qu’à l’avenir, il y aura une grande variété de jeux Kirby.

Le laboratoire HAL a suggéré de travailler sur un nouveau projet original

Bien que HAL Laboratory soit un studio largement connu pour ses travaux sur la série Kirby, il faut savoir qu’il travaille également sur des propositions originales. En 2017, le développeur a créé HAL Egg, une branche qui se concentrerait sur les jeux mobiles originaux.

Depuis sa création, il a sorti 2 jeux, Housuu de Shoubu! Kame Sanpo (2019) et UFO à temps partiel. Le premier n’est disponible qu’au Japon et le second dans le monde; en fait, il y a quelques mois, il est arrivé sur la Nintendo Switch avec des critiques positives.

Eh bien, ces efforts portent leurs fruits pour le développeur, car le réalisateur Teruhiko Suzuki a révélé qu’en 2021, il souhaitait «lancer un autre type de jeu rare HAL Egg». Le réalisateur Kawai a, pour sa part, mentionné que HAL Laboratory continuera à proposer des jeux en 2021 avec “3 valeurs clés: surprise, plaisir et chaleur”. Nous vous rappelons que le laboratoire HAL a récemment partagé une belle illustration de Kirby pour exprimer ses vœux pour Noël et le nouvel an.

Êtes-vous impatient de découvrir un nouveau jeu Kirby? Quel style pensez-vous sera le prochain? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons de cette occasion pour vous dire qu’en 2020, le développeur du laboratoire Kirby HAL a eu 40 ans et que de nombreux membres de l’industrie n’ont pas manqué l’occasion de partager des messages chaleureux de félicitations. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Kirby et HAL Laboratory en cliquant sur leurs noms respectifs.

