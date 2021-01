IO Interactive fait l’éloge des nouvelles fonctionnalités Xbox et confirme son intention d’améliorer Hitman 3 à l’avenir.

Il y a quelques jours, le dernier volet de la nouvelle trilogie de Tueur à gages Quoi IO Interactive commencé en 2016 est allé sur le marché. Hitman 3 est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, mais l’étude a surprises préparées pour les prochains mois. Maintenant, dans une interview sur le portail officiel Xbox Wire, IO Interactive a annoncé nouvelles intéressantes pour Xbox Series X et S.

Nous travaillons sur le lancer de rayons pour notre moteur et nous l’amènerons sur Xbox Series X et SMaurizio par PascaleLors de l’entretien, Maurizio de Pascale IO Interactive a répondu aux questions sur l’optimisation et le développement sur la nouvelle Xbox. Plus particulièrement, il a confirmé que Hitman 3 introduira lancer de rayons sur Xbox Series X et S à l’avenir, car le studio voit le jeu comme un titre vivant (ce qui est déjà courant dans la trilogie) et la sortie n’est que le début de ce qui est à venir.

“Nous considérons Hitman comme un ‘jeu vivant’ et le lancement du jeu est que le début d’un voyage, dans lequel nous continuerons à travailler dans le titre et ajout de nouvelles fonctions. C’est formidable que les séries X et S prennent en charge le lancer de rayons. Nous avons commencé à travailler sur cette technologie pour notre moteur Glacier, et une fois qu’il est considéré comme prêt […] Nous allons l’amener sur Xbox Series X et S“, a expliqué de Pascale.

Les avantages de la prochaine génération

Le développeur a assuré que “la puissance de la nouvelle Xbox rend possible nos jeux revivre exactement comme l’équipe de développement prétendu à l’origine, sans les compromis et les limites [anteriores]Il a également indiqué qu’il appréciait particulièrement l’amélioration du fps: “Je dirais que des fréquences d’images plus élevées apportent un fluidité incomparable à découvrir “.

Le travailleur IO Interactive a expliqué que le les joueurs profitent de la nouvelle technologie très évidemment: «Les améliorations que nous avons apportées pour les nouvelles consoles nous ont permis d’augmenter la fidélité de notre simulation. […] Les joueurs sentiront immédiatement la différence. L’expérience est plus fluide, plus rapide et juste mieux dans l’ensemble. “

Ray tracing sur PS5?

Il y a déjà quelques mois, bien avant le lancement, IO Interactive a confirmé que le lancer de rayons arriverait sur PC dans une future mise à jour. À l’époque, cela laissait des doutes quant à savoir si cette technologie serait également introduite dans les consoles, mais nous laissons des doutes avec cette nouvelle confirmation. Pour le moment, oui, pas de nouvelles de cette fonctionnalité dans PS5, bien qu’il puisse également être mis en œuvre.

En attendant des nouvelles à ce sujet, il y a quelques jours nous vous avons montré un comparatif Hitman 3 performances sur Xbox Series X et PS5, et c’est la console Xbox qui a obtenu un meilleur résultat. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouvel opus, vous pouvez vous rappeler notre analyse d’un titre qui pointe vers Succès, car il s’agit du plus grand lancement numérique de la franchise.

