Vous pouvez maintenant demander votre code échangeable sur le site Web des magasins GAME et vous l’aurez sans quitter la maison.

Depuis plus de six mois, nous savons Zarude, une Pokémon légendaire avec une combinaison très inhabituelle de types: plante et sinistre. Il a également un mouvement de signature appelé Jungle Cure. Bien sûr, il est étroitement lié au prochain film de la série, il n’est donc pas étonnant que les fans japonais puissent le déverrouiller en achetant un billet. Et en Espagne? Jusqu’à présent, cela avait été un mystère.

Enfin, nous pouvons confirmer que la distribution de cette créature provient des mains de la chaîne de Magasins GAME, comme cela s’est produit avec de nombreux autres événements Pokémon ces dernières années. La procédure pour obtenir votre code vous sera également familière si vous êtes un vétéran: vous devez entrer sur le portail promotionnel de votre site Web, vous connecter avec notre compte et entrer notre adresse e-mail dans la zone de texte que nous trouvons juste là.

Ils nous enverront un e-mail de confirmation à cette même adresse, qui comprend un lien. Cliquez simplement dessus et attendez 24 heures pour recevoir un autre e-mail avec le code que nous pouvons apporter au jeu. Une fois que vous l’avez inscrit, ouvrez Pokémon Sword ou Shield sur votre Nintendo Switch et échangez-le depuis le menu Cadeau mystérieux, comme indiqué dans les instructions qui vous seront livrées. Et prêt!

Vous avez jusqu’au 13 décembre pour profiter de la promotion À défaut de connaître tous les détails sur le Pokémon, ceux qui ont déjà utilisé leur code d’un magasin étranger (mais sur le territoire EMEA) partagent des images sur des réseaux où vous pouvez voir une créature de niveau 60 équipée de l’objet “reste”, qui qui pour beaucoup est un deux pour un. Quoi qu’il en soit, vous avez jusqu’au 13 décembre pour bénéficier de cette promotion.

