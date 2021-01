Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Edmund McMillen a annoncé Repentance en 2018, la dernière extension à sortir pour The Binding of Isaac: Rebirth. Les fans du titre ont attendu patiemment cette sortie et, après des mois sans rien savoir à ce sujet, il a enfin une date de sortie.

Nicalis a remercié les joueurs pour leur soutien et a indiqué que Repentance sera d’abord disponible sur PC. Par la suite, l’extension fera ses débuts sur les consoles. Il est important de mentionner que, pour l’instant, il n’y a qu’une date de sortie pour le contenu sur PC.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Découvrez ce gameplay complet de The Binding of Isaac: Repentance

Quand The Binding of Isaac: Repentance fera-t-il ses débuts sur PC?

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, nous vous disons que The Binding of Isaac: Repentance sera un solide ensemble de contenu. L’extension ajoutera 130 éléments supplémentaires au titre, soit un total de 700 éléments à utiliser dans les jeux.

D’autre part, les fans expérimentés auront une bonne raison de l’essayer, car il comprendra un chemin alternatif avec de nouveaux chapitres, un boss final supplémentaire et une fin de plus pour clôturer le jeu en beauté.

Si ce qui précède vous semble peu, sachez que Repentance arrivera avec 100 nouveaux ennemis, 25 boss de plus, 2 nouveaux personnages jouables, plus de 100 réalisations supplémentaires, 5 nouveaux défis et plus de 5000 salles avec de nouveaux designs à explorer.

Si vous êtes prêt pour ce défi, sachez que Repentance sera disponible sur PC, via Steam, le 31 mars. Sa date pour les consoles sera révélée plus tard. Voici la nouvelle bande-annonce de l’extension:

«L’équipe et moi sommes très heureux que cette bête sortira enfin des profondeurs et consommera toutes ses heures d’éveil pour les années à venir, nous voulons juste que toutes ses fonctionnalités soient parfaites et que les tests soient un peu plus profonds que les nôtres. dernier petit lancer, »a déclaré McMillen.

The Binding of Isaac: Afterbirth est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Visitez ce lien pour lire plus de nouvelles liées au titre.