Bien que l’attente ait été longue, la révélation du prix et de la date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S a été appréciée par la communauté et immédiatement les deux consoles ont été placées dans le viseur de nombreux joueurs à acquérir cette saison de Fêtes. Cependant, il semble qu’il ne sera pas facile d’en obtenir un ou deux car l’une des grandes chaînes d’Amérique du Nord a lancé cet avertissement à ses clients.

Au cas où vous l’auriez manqué: Phil Spencer a révélé la Xbox Series S il y a des mois et personne ne l’a remarqué

Par le biais d’une publication sur son blog officiel, la chaîne Best Buy au Canada a informé ses clients que la pré-vente de la Xbox Series X et de la Xbox Series S commencerait le 22 septembre, elle a donc invité ceux qui souhaitaient obtenir l’une des consoles qui être prêt à cette date. Cependant, et anticipant la forte demande qui pourrait exister pour les deux systèmes, la chaîne a souligné que les unités dont elle disposera seront limitées et que les deux devraient être épuisées très rapidement, ils ont donc suggéré que les utilisateurs aient tout en ordre. dans vos comptes avant la date mentionnée.

Jusqu’à présent, et en attendant les informations générées par Sony concernant les prix et la date de lancement de la PlayStation 5, les 2 modèles de la série Xbox, qui feront leurs débuts le 10 novembre, sont en train de devenir l’une des options les plus attire l’attention des joueurs pour cette saison des fêtes. En ce sens, la communauté a célébré que la Xbox Series X a un prix de 499 USD, en particulier pour la puissance qu’elle offre en termes de matériel, et que la Xbox Series S est une option accessible grâce à son prix de 299 USD.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez tout ce qui concerne la Xbox Series X, la console la plus puissante au monde. D’autre part, ici, vous serez au courant de toutes les informations sur la Xbox Series S, une excellente option pour entrer dans la nouvelle génération.

